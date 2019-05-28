Вопрос кандидатам в президенты: Согласны ли вы приютить в своём доме беженцев?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дидзис Шмитс: Это зависит от обстоятельств. Сейчас я не вижу таких обстоятельств, в связи с которыми нам необходимо принимать сирийских беженцев. К сожалению, в мире могут произойти разные ситуации.

- Речь идёт именно о Вас.

- Я знаю, что речь идёт именно о моём доме. Этот вопрос, на мой взгляд, тенденциозен, особенно потому, что Вы называете конкретную страну и национальность.

- Это могут быть беженцы и из других стран.

- Именно так, мы все в Латвии, и я в том числе, очень гуманные люди.

- Согласились бы Вы лично принять в своём доме семью беженцев?

- Это зависит от обстоятельств, от того, экономические ли это беженцы, или люди, покинувшие свои родные места вследствие войны, и от того, какая ситуация в мире, и от того, каково конкретное событие. Я не могу и не хочу прогнозировать такие ситуации.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Юрис Янсонс: Во-первых, культуры очень разные. Во-вторых, моё жилье не подразумевает возможности дополнительно разместить в нём кого-либо. В-третьих, конечно, если мы думаем о гуманных соображениях, это надо делать на государственном и европейском уровнях. То, что нам надо помогать людям, попавшим в сложную ситуацию, - однозначно, однако это не означает, что мы отдаём своё приватное помещение.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Эгилс Левитс: Если произойдёт катастрофическая ситуация, обязательно, да. Из гуманных соображений надо помогать - не важно, какому человеку. Будь то беженец или сосед.

- Я позволю себе попросить уточнить, что вы подразумеваете под катастрофической ситуацией.

- Например, в послевоенное время Западная Европа принимала, в том числе приватно, беженцев из Латвии. В моей семье есть люди, которые в данном случае были вынуждены уехать из Латвии и короткое время получали убежище "приватно". Это нормально, это гуманно. Страна должна организовать принятие беженцев на государственном уровне, но это не должно зависеть от личного гуманного отношения.

Полную дискуссию можно посмотреть в записи на латышском языке:

Напомним, на пост президента Латвии выдвинуто три кандидатуры: правящая коалиция выдвинула судью Суда ЕС Эгила Левитса, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - омбудсмена Юриса Янсонса, депутаты "внутренней оппозиции" партии KPV LV - депутата Дидзиса Шмитса.

Действующий президент Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно. Выборы президента Латвии назначены на 29 мая.