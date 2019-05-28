Трамп, Путин, бедность и беженцы: "Зона комфорта" для трёх кандидатов в президенты Латвии

- Дональд Трамп - хороший и прогрессивный лидер или опасный популист?

Дидзис Шмитс: Дональд Трамп - президент, выбранный народом в демократической стране. На мой взгляд, у него, как и у любой личности, есть свои плюсы и минусы. Самым разумным с нашей стороны было бы держать свои интересы превыше всего, и там, где наши интересы совпадают с интересами США, их реализовать.

США - давний стратегический партнёр Латвии. Нам с ними надо работать так, чтобы для нашей страны была максимальная польза. Я думаю, сотрудничество продолжится при любом президенте.

- Евросоюзу будущего нужно быть федерацией стран, что подразумевает уменьшение суверенитета, или следует остаться объединением национальных государств?

Юрис Янсонс: Я за то, чтобы мы остались объединением суверенных стран. Это указано в Конституции - мы не должны терять свою суверенность. Это крайне важно, сохранить Латвию как страну. Я против идеи федерализации в такой степени, как это предлагалось уже несколько лет назад.

- Если вы станете президентом, будете ли встречаться с президентом России Владимиром Путиным?

Эгилс Левитс: Россия - наш сосед, а Латвия всегда заинтересована поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в том числе и с Россией. Однако надо понимать, что Россия - сложный, труднопрогнозируемый партнер. Именно поэтому, важно, чтобы Латвия строила свою внешнюю политику по отношению к России как часть из внешней политики всего Евросоюза.

Будет наивно считать, что президент страны может поехать в Москву и за бокалом водки о чем-то договориться... Это наивно, это 80-е годы. Такого больше нет.

Важно, чтобы у нас была солидная внешняя политика.

О встрече с президентом - думаю, это не исключено. [..] Я знаю, что президент Эстонии недавно встречалась с Владимиром Путиным. У меня нет информации о процессе подготовки и том, что дала эта встреча, но я уважаю такое решение президента Эстонии. Однако подчёркиваю - внешняя политика Латвии должна быть реализована в совокупности с внешней политикой всей Европы.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ещё один вопрос, на который было предложено ответить всем трём кандидатам в президенты - готовы ли они принять в свой дом семью беженцев, состоящую из четырех человек.

О том, что они ответили, читайте в статье:

Социальное неравенство - следующая тема в рамках дискуссии. Кандидатам на пост президента было предложено ответить на вопрос - что для уменьшения социального неравенства может сделать глава государства?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET