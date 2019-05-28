Трамп, Путин, бедность и беженцы: "Зона комфорта" для трёх кандидатов в президенты Латвии

Юрис Янсонс, Эгилс Левитс и Дидзис Шмитс. Один из них в среду, 29 мая, станет президентом Латвии. В рамках дискуссионной передачи "Зона комфорта" журналист TVNET Илья Козин пригласил в студию всех трёх кандидатов одновременно.
- Дональд Трамп - хороший и прогрессивный лидер или опасный популист?
Дидзис Шмитс: Дональд Трамп - президент, выбранный народом в демократической стране. На мой взгляд, у него, как и у любой личности, есть свои плюсы и минусы. Самым разумным с нашей стороны было бы держать свои интересы превыше всего, и там, где наши интересы совпадают с интересами США, их реализовать.
США - давний стратегический партнёр Латвии. Нам с ними надо работать так, чтобы для нашей страны была максимальная польза. Я думаю, сотрудничество продолжится при любом президенте.
- Евросоюзу будущего нужно быть федерацией стран, что подразумевает уменьшение суверенитета, или следует остаться объединением национальных государств?
Юрис Янсонс: Я за то, чтобы мы остались объединением суверенных стран. Это указано в Конституции - мы не должны терять свою суверенность. Это крайне важно, сохранить Латвию как страну. Я против идеи федерализации в такой степени, как это предлагалось уже несколько лет назад.
- Если вы станете президентом, будете ли встречаться с президентом России Владимиром Путиным?
Эгилс Левитс: Россия - наш сосед, а Латвия всегда заинтересована поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в том числе и с Россией. Однако надо понимать, что Россия - сложный, труднопрогнозируемый партнер. Именно поэтому, важно, чтобы Латвия строила свою внешнюю политику по отношению к России как часть из внешней политики всего Евросоюза.
Будет наивно считать, что президент страны может поехать в Москву и за бокалом водки о чем-то договориться... Это наивно, это 80-е годы. Такого больше нет.
Важно, чтобы у нас была солидная внешняя политика.
О встрече с президентом - думаю, это не исключено. [..] Я знаю, что президент Эстонии недавно встречалась с Владимиром Путиным. У меня нет информации о процессе подготовки и том, что дала эта встреча, но я уважаю такое решение президента Эстонии. Однако подчёркиваю - внешняя политика Латвии должна быть реализована в совокупности с внешней политикой всей Европы.
Ещё один вопрос, на который было предложено ответить всем трём кандидатам в президенты - готовы ли они принять в свой дом семью беженцев, состоящую из четырех человек.
О том, что они ответили, читайте в статье:
Социальное неравенство - следующая тема в рамках дискуссии. Кандидатам на пост президента было предложено ответить на вопрос - что для уменьшения социального неравенства может сделать глава государства?
Дидзис Шмитс: Я думаю, что социальное неравенство не является основной проблемой. Главное - вопрос бедности. Важно не то, сколько у нас богатых людей, а то, насколько хорошо или, в нашем случае, плохо живёт самый незащищенный член общества. У нас не было бы проблем, если бы в нашей стране жили миллионеры, что приветствуется, если бы при этом менее защищенные члены общества получали достойную зарплату. Президент клянется направить все свои силы на то, чтобы увеличить благосостояние страны и латвийского народа. Президент - самая стабильная институция в стране. Хотя бы на четыре года, а если он успешен, то, как правило, на восемь лет. Президент может установить планку - что надо сделать для увеличения благосостояния. Благосостояние можно повысить только развивая экономику.
Президенту нужно услышать людей, которые знают, как добиться развития в каждой из отраслей. И каждый раз, когда правительство сбивается с курса, президенту нужно его созвать, и напомнить, где эта планка находится.
Юрис Янсонс: Есть несколько шагов, которые можно сделать. Я, как омбудсмен, уже имею некоторые задумки.
В первую очередь, политикам, Парламенту и правительству надо понять, что такое социально ответственная страна, и что это означает. [..]
Сейчас правительству вынесены два досудебных предупреждения. Для меня, как для омбудсмена, это обязательная процедура до того, как обратиться в Конституционный суд.
Первое досудебное предупреждение - о несоответствии уровня гарантированного минимального дохода. Думаю, Вы согласитесь, что 53 евро не гарантируют ничего.
Второе предупреждение связано с порогом бедности. 128 евро, сегодняшний порог, который не пересчитывали с 2009 года, не основан ни на каких экономических подсчётах.
Конечно, еще есть темы, связанные с минимальной пенсией и минимальной зарплатой. Социально ответственная страна не может себе позволить выплачивать минимальную зарплату, которая человека фактически подвергает риску бедности или ставит его за черту бедности. Выплаты из минимальных зарплат не обеспечивают никакой социальной безопасности в будущем - ни в случае безработицы или возможных проблем со здоровьем, ни при выходе на пенсию.
Эгилс Левитс: В решении проблемы социального неравенства у президента должна быть важная роль. У главы государства есть возможности инициировать дискуссии, законопроекты, которые сфокусированы на данном вопросе.
И здесь я вижу две части. Первая - перераспределение. Например, недавно произведенная налоговая реформа. Если мы посмотрим конкретно, увеличение прогрессивности налога достаточно минимально. Вторая, и на мой взгляд, более важная часть - обеспечить людям одинаковые возможности. Ведь человек, который родился в нуждающейся семье, в значительно большей степени подвержен риску бедности, чем человек, который родился в более состоятельной семье. И здесь задачей государства является создание равных возможностей.
Надо думать о том, как улучшить экономику страны и увеличить её доходы, чтобы потом была возможность перераспределить. Главный ресурс жителей Латвии - образование. В моём понимании система образования тесно связана с благосостоянием. Это значит, что если мы хотим увеличить благосостояние, нам надо вернуться немного назад и направить силы на создание возможности получить конкурентоспособное, качественное образование.
Также я поддерживаю то, что Министерство благосостояние делает сейчас - поднять уровень минимального гарантированного дохода с 53 до 64 евро. Это, конечно, очень мало, но это шаг в правильном направлении.
Также в рамках дискуссии журналист Илья Козин попросил Левитса, Янсонса и Шмитса ответить на три быстрых вопроса. Ответами должны были стать "да" или "нет".
- Поддерживаете ли вы избрание президента народом?
Дидзис Шмитс: Да, однозначно.
Юрис Янсонс: С одной стороны - да, но с другой - должны быть очень понятные механизмы и процедуры.
Эгилс Левитс: Я полностью удовлетворен тем, как президента выбирают сейчас. Значит - нет, но если народ решит по-другому, я возражать не буду.
- Поддерживаете ли вы принятие закона о партнерских отношениях?
Дидзис Шмитс: Поддерживаю, но партнерские отношения не следует называть браком.
Юрис Янсонс: Это не такой простой вопрос. Если мы говорим о законопроекте в таком виде, как он подан в Сейм, то, конечно, - нет.
Эгилс Левитс: Конституцией брак предусмотрен как союз мужчины и женщины, и так должно и остаться. Однако есть несколько "форм" семей, и этим формам необходимо некое государственное регулирование, чтобы решить определенные вопросы - например, право на посещение, когда партнер находится в больнице, или право на наследство. Было бы хорошо, чтобы их решили.
- Нужно ли выделять более 2% ВВП на оборону?
Дидзис Шмитс: Ответ - нет. Думаю, 2% вполне достаточно.
Юрис Янсонс: Нет. У нас каждый год повышается ВВП, и очень важно эффективно и продуктивно осваивать эти средства. Конечно, думая и о других сферах. Как пример - высшее образование.
Эгилс Левитс: Я думаю, процент нужно немного увеличить. Оборона государства для нас очень важна. Но, я бы включил в термин "оборона" и другие сферы - кибербезопасность и безопасность информационного пространства Латвии.
Полную дискуссию можно посмотреть в записи на латышском языке:
Напомним, на должность президента Латвии выдвинуто три кандидатуры: правящая коалиция выдвинула судью Суда ЕС Эгила Левитса, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - омбудсмена Юриса Янсонса, депутаты "внутренней оппозиции" партии KPV LV - депутата Дидзиса Шмитса.
Действующий президент Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.
Выборы президента Латвии назначены на 29 мая.
Галерея: Три кандидата в президенты в студии TVNET