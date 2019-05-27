Коалиция готова начать в Сейме дискуссию о соответствии генпрокурора Латвии своей должности

Этот вопрос неделю назад призвал рассмотреть министр юстиции Янис Борданс (НКП), а партнеры по коалиции заявили, что сначала должны ознакомиться с основаниями для такого шага. Сегодня партнеры обсудили вопрос повторно и договорились перенести дискуссию в Сейм, который будет работать над конкретным текстом запроса.