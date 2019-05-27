Коалиция готова начать в Сейме дискуссию о соответствии генпрокурора Латвии своей должности

Политики правящей коалиции считают, что в Сейме нужно начать дискуссию о возможности рассмотреть соответствие занимаемой должности генерального прокурора Эрика Калнмейерса, если для этого будет конкретное основание.
Этот вопрос неделю назад призвал рассмотреть министр юстиции Янис Борданс (НКП), а партнеры по коалиции заявили, что сначала должны ознакомиться с основаниями для такого шага. Сегодня партнеры обсудили вопрос повторно и договорились перенести дискуссию в Сейм, который будет работать над конкретным текстом запроса.
Документ будет передан Верховному суду с просьбой провести расследование.
Борданс выразил готовность встретиться со всеми депутатами и разъяснить детали о том, что, возможно, осталось не до конца понятым в его первом заявлении.