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Коалиция готова начать в Сейме дискуссию о соответствии генпрокурора Латвии своей должности

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Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Политики правящей коалиции считают, что в Сейме нужно начать дискуссию о возможности рассмотреть соответствие занимаемой должности генерального прокурора Эрика Калнмейерса, если для этого будет конкретное основание.

Этот вопрос неделю назад призвал рассмотреть министр юстиции Янис Борданс (НКП), а партнеры по коалиции заявили, что сначала должны ознакомиться с основаниями для такого шага. Сегодня партнеры обсудили вопрос повторно и договорились перенести дискуссию в Сейм, который будет работать над конкретным текстом запроса.

Документ будет передан Верховному суду с просьбой провести расследование.

Борданс выразил готовность встретиться со всеми депутатами и разъяснить детали о том, что, возможно, осталось не до конца понятым в его первом заявлении.

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