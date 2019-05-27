Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру

Данное решение было поддержано Социал-демократической партией Австрии (52 депутата), Австрийской партией свободы (51 депутат) и партией JETZT (семь депутатов).

Курц и правительство формально останутся у власти до тех пор, пока федеральный президент Александер Ван дер Беллен не освободит их от обязанностей. После этого Ван дер Беллену нужно будет назначить новый кабинет министров.

РИА "Новости" отмечает, что начиная с 1945 года этот случай стал первым, когда парламент страны сместил канцлера.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу был поднят оппозицией на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.