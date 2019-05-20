Вт, 21.05.2019
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В Австрии из-за скандального видео распалась правящая коалиция

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Канцлер Австрии Себастьян Курц.

ФОТО: EPA/Scanpix

После отставки лидера Партии свободы, вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, канцлер Себастьян Курц решил уволить министра внутренних дел, члена ультраправой Австрийской партии свободы Херберта Кикла в связи с видео, на котором Штрахе запечатлен с "племянницей российского олигарха". Кроме того в отставку ушли все ультраправые министры правящей коалиции, сообщает "Дождь" со ссылкой на издание Krone.

"Я согласился с президентом, что мы хотим гарантировать стабильность до новых выборов (в сентябре — прим. ред). Вот почему мы будем заполнять вакантные должности в министерствах экспертами или высокопоставленными правительственными чиновниками", — заявил Курц.

Правящую коалицию австрийского правительства до отставки главы МВД составляли Партия свободы и Австрийская народная партия премьер-министра Курца. После того, как Кикл освободил должность, свои посты оставили и все ультраправые министры.

Штрахе уверен, что за публикацией стоят спецслужбы. Между тем миллиардер Игорь Макаров, с которым якобы была связана девушка, указал, что не знаком с ней.  

Как ранее писал Русский TVNET, Штрахе ушел в отставку после того, как издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали видео, на котором он якобы ведет переговоры с гражданкой России.

СМИ назвали ее "племянницей российского олигарха", однако девушка является гражданкой Латвии.

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