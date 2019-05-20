В Австрии из-за скандального видео распалась правящая коалиция

"Я согласился с президентом, что мы хотим гарантировать стабильность до новых выборов (в сентябре — прим. ред). Вот почему мы будем заполнять вакантные должности в министерствах экспертами или высокопоставленными правительственными чиновниками", — заявил Курц.

Правящую коалицию австрийского правительства до отставки главы МВД составляли Партия свободы и Австрийская народная партия премьер-министра Курца. После того, как Кикл освободил должность, свои посты оставили и все ультраправые министры.

Штрахе уверен, что за публикацией стоят спецслужбы. Между тем миллиардер Игорь Макаров, с которым якобы была связана девушка, указал, что не знаком с ней.

Как ранее писал Русский TVNET, Штрахе ушел в отставку после того, как издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали видео, на котором он якобы ведет переговоры с гражданкой России.