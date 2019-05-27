Видео: В Золитуде водитель "влетел" в дерево, а затем скрылся с места происшествия

Водитель ехал по улице Айзпутес в направлении улицы Приедайнес. Шофер, вероятно, превысил допустимую скорость, поменял полосу и недалеко от торгового центра потерял управление и заехал на бордюр. Спустя несколько метров транспортное средство буквально влетело в огромное дерево.

Прозвучал звук тяжелого удара и машина задымилась.

Прохожие вызвали медиков и полицию, однако водитель не захотел встречаться со стражами правопорядка. Когда на место прибыли оперативные службы, виновник исчез.

Сбежавшего водителя в данный момент разыскивает полиция.

Было возбуждено уголовное дело. Принимая во внимание, что сотрудникам полиции известен регистрационный номер транспортного средства, то поиск владельца не составит большого труда.

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