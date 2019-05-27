Вт, 28.05.2019
Один из главных уроков, которые нам преподала история - внутри каждого из нас сидит нацист или Гитлер. Ларс фон Триер, датский режиссер

Видео: В Золитуде водитель "влетел" в дерево, а затем скрылся с места происшествия

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Lita Krone/LETA

26 мая в Золитуде водитель, потеряв управление транспортным средством "влетел" в дерево. После случившегося водитель сбежал с места происшествия. Об этом сообщает передача Degpunktā.

Водитель ехал по улице Айзпутес в направлении улицы Приедайнес. Шофер, вероятно, превысил допустимую скорость, поменял полосу и недалеко от торгового центра потерял управление и заехал на бордюр. Спустя несколько метров транспортное средство буквально влетело в огромное дерево.

Прозвучал звук тяжелого удара и машина задымилась.

Прохожие вызвали медиков и полицию, однако водитель не захотел встречаться со стражами правопорядка. Когда на место прибыли оперативные службы, виновник исчез.

Сбежавшего водителя в данный момент разыскивает полиция.

Было возбуждено уголовное дело. Принимая во внимание, что сотрудникам полиции известен регистрационный номер транспортного средства, то поиск владельца не составит большого труда.

Видео:

Полицейские просят отозваться очевидцев происшествия и звонить по номеру 110.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ