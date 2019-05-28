Японец съел 246 пакетиков с кокаином и умер на борту самолета

42-летнему Удо Н. стало плохо во время полета.

"Стюарты заметили, как один человек мучается в конвульсиях и попросили экипаж совершить преждевременную посадку в аэропорту Эрмосильо", - указали в прокуратуре Мексики.

"Самолет совершил посадку в 2.25. В воздушное судно были приглашены медики, они объявили о смерти Удо Н", - подчеркнули в прокуратуре.

⭕️ Autopsia revela que fueron 246 envoltorios de narcóticos en el cuerpo del pasajero de origen japonés, lo que le ocasionó la muere en el aeropuerto de #Hermosillo.



🔗 Detalles 👉 https://t.co/xlO4FzOKo0 pic.twitter.com/aM59e1gqg4 — FGJE SONORA (@fgjesonora) 26 May 2019

После вскрытия выяснилось, что мужчина проглотил 246 пакетиков с кокаином. Длина одного мешочка составляла от одного до 2,5 сантиметров. Причиной смерти японца стала передозировка наркотиками.