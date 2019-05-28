Вт, 28.05.2019
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Японец съел 246 пакетиков с кокаином и умер на борту самолета

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Во время рейса из колумбийской Боготы в Токио умер японец, у которого позже в желудке и кишечнике были найдены 246 пакетиков с кокаином, сообщает The Guardian.

42-летнему Удо Н. стало плохо во время полета.

"Стюарты заметили, как один человек мучается в конвульсиях и попросили экипаж совершить преждевременную посадку в аэропорту Эрмосильо", - указали в прокуратуре Мексики. 

"Самолет совершил посадку в 2.25. В воздушное судно были приглашены медики, они объявили о смерти Удо Н", - подчеркнули в прокуратуре.

После вскрытия выяснилось, что мужчина проглотил 246 пакетиков с кокаином. Длина одного мешочка составляла от одного до 2,5 сантиметров. Причиной смерти японца стала передозировка наркотиками.

Между тем самолет Aeromexico с 198 пассажирами на борту после трагического инцидента отправился дальше в Японию. 

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