Президент Австрии отправил в отставку правительство Себастьяна Курца

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен 28 мая освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после того, как вынесли вотум недоверия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру, неделю назад ставшему временным вице-канцлером, исполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства, который будет оставаться "у руля" до досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре.
Как отмечает РИА "Новости", Себастьян Курц в 2017 году стал самым молодым канцлером в истории республики, однако сегодня он стал также самым "краткосрочным" главой австрийского правительства. Он удержался на своем посту всего 525 дней.
Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики Александр Дубови заявил РИА "Новости", что Себастьян Курц, вероятнее всего, снова займет пост канцлера осенью – возглавляемая им Австрийская народная партия с очень большой долей вероятности победит на досрочных выборах.