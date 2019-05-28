Вт, 28.05.2019
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Битва нарядов: Мелания Трамп против японской императрицы Масако
Женщины в белом

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Первая пара США Дональд и Мелания Трамп прибыли с официальным визитом в Токио. На торжественный ужин супруга американского президента и японская императрица Масако, словно сговорившись, прибыли в светлых вечерних нарядах, украшенных сверкающей вышивкой.

49-летняя Мелания Трамп выбрала для этой встречи свободное светлое платье в пол модной марки J. Mendel, цена которого 4000 евро. Об авторе наряда 55-летней императрицы Масако информации нет, но его элегантность и качество говорят о не менее "приличной" стоимости. Оцените!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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