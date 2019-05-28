Битва нарядов: Мелания Трамп против японской императрицы Масако

49-летняя Мелания Трамп выбрала для этой встречи свободное светлое платье в пол модной марки J. Mendel, цена которого 4000 евро. Об авторе наряда 55-летней императрицы Масако информации нет, но его элегантность и качество говорят о не менее "приличной" стоимости. Оцените!