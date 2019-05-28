"Я выбрала жизнь". Она заблудилась в гавайском лесу и чудом выжила две недели без ничего

Аманда Эллер, у которой не было при себе мобильного телефона, заблудилась 8 мая во время пешего похода на острове Мауи на Гавайях. В поисках дороги, она попала в отдаленное место, по которому и перемещаться сложно, и практически не найти еды.

Спустя приблизительно полтора дня Эллер начала осознавать всю опасность ситуации и тот факт, что живой ей, возможно, не выбраться.

"Все сводилось к жизни или смерти - мне пришлось выбирать. Я выбрала жизнь. Отказалась от более легкого пути, который принес бы мне меньше страданий", - рассказала Аманда телеканалу KHON.

Эллер собирала ягоды, которые попадались не так часто. Она пила воду из источников, и только в том случае, если она не вызывала подозрений в возможном отравлении.

У женщины оказалась сломанная нога и сильные ожоги от солнца, из-за которых у нее началась кожная инфекция. Она ходила босая, так как при сушке ее обувь унесло течением.

Спасение пришло только после 17 дней, проведенных в одиночестве. Ее друг Ксавье Кантеллопс с еще двумя приятелями на средства, пожертвованные на платформе GoFundMe, арендовал вертолет и искал место, где приземлиться, чтобы отправиться на поиски Аманды.

Пока мужчины летали на вертолете над лесом и искали место посадки, они заметили движения на земле. Это была Аманда.

ФОТО: AP/Scanpix

Женщина была доставлена в больницу.

Врачи констатировали, что женщина похудела на семь килограмм, у нее сломана левая нога, однако в целом она выглядит "отлично".

"Даже и представить нельзя, что ей пришлось пройти через нечто такое", - поделился врач. В субботу вечером женщину из больницы выписали.

Спавшие Аманду мужчины в момент, когда обнаружили уже более двух недель пропавшую женщину, "одновременно плакали, кричали и смеялись", рассказал Ксавье телеканалу CBS.

"Обнять ее стало лучшим моментом в моей жизни", - признался он.

Сообщение Аманды из больничной палаты:

Мать Аманды Джулия рассказала журналистам, что переживала за дочь, но ни разу не усомнилась в том, что ее дочь жива.