В общественном пространстве "карта русского" разыгрывается всё чаще и чаще. Её бросают на стол при каждом последующем случае обвинения в коррупции, при задержании или обысках в офисах организаций, связанных с Рижской думой.

По иронии судьбы, на прошлых выходных Ушаков был избран депутатом Европарламента по одной единственной причине - "потому, что русский".

Жданок там находится по той же причине. Если так подумать, то именно благодаря этому аспекту так прекрасно и замечательно быть Жданок или Ушаковым в Латвии. Можно даже сказать, что Латвия - одно из лучших мест в мире, где сегодня хорошо быть русским.

Мне, например, в голову не приходит ни одна другая европейская страна, в которой можно зайти в любой магазин, компанию, которая занимается обслуживанием клиентов, да даже в любую госструктуру, сказать что-то по-русски, а там тебя не только поймут, но и в большинстве случаев даже ответят на идеальном русском языке.

В большинстве постсоветских стран, которые я посещал, русский язык если и понимают, то принципиально категорически отказываются его использовать. В Латвии же вероятность того, что кассир поздоровается с тобой на русском намного выше, чем то, что он не поймёт то, что ты ему по-русски скажешь.

До сих пор даже можно было отправить ребенка в русскоязычный муниципальный детский сад, потом - государственную школу нацменьшинств. В своё время, когда я учился в РТУ, у многих не говорящих по-латышски молодых людей не было никаких проблем попасть на бюджетные места в высшую школу. А сейчас - потому, что русский...

У меня есть русские коллеги и русские друзья, и ни один из них, по крайней мере в моём присутствии, никогда не требовал какого-либо особого отношения из-за своей национальности.

Если смеются, что в современном либеральном мире самым большим меньшинством может быть гомосексуальный тёмнокожий транссексуал, то, абсолютно понятно, что в контексте нашей страны это русский, занимающий высокую должность.

Укажи, что коррупция незаконна, и за неё нужно предстать перед законом - "Русофобия"! Хочешь уволить с работы - "В Латвии пробуждается нацизм"! После разыгрывания этой этнической карты в приближённых к себе СМИ, люди начинают верить, люди голосуют. Потому, что русский.

Посмотрим хоть на ту же Татьяну Жданок. Есть ли ещё такая страна, где, несмотря на то, что ты, будучи депутатом Верховного Совета Латвии, не участвуешь в заседании о восстановлении независимости Латвии, после 1991 года всё ещё являешься членом Коммунистической партии, чтобы пару лет спустя через суд заставить признать себя гражданкой Латвии, тебя всё равно регулярно, с 2004 года, выбирают в качестве представителя страны в Европарламенте?

Потом, в 2016 году, ты голосуешь против резолюции Европарламента о борьбе с пропагандой России и террористических организаций, а в 2019 году тебя снова избирают представлять страну в Европейском парламенте.

Потому, что русский.

Сейчас о Татьяне на очередные пять лет можем забыть, стараясь не думать, интересы какой страны она уже долгие годы защищает в Брюсселе, но с Нилом всё по-другому.

Ушаков был фронтменом, локомотивом своей партии и магнитом электората, поэтому его миграция в тёплые края, на мой взгляд, означает закат эры "Согласия", как минимум, в столице, где партия "Честь служить Риге" уже начала точить ножи, готовясь к борьбе за кресло мэра.