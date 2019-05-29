"Буду президентом всей Латвии": Левитс дал свои первые обещания

"Я буду президентом всей Латвии, всех граждан - и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь", - заверил он.

Работа над укреплением государственности никогда не заканчивается, поэтому обязанность людей - работать, чтобы следующие поколения унаследовали сильную, безопасную и зеленую Латвию, подчеркнул Левитс.

"Этой большой задаче будет посвящена вся моя работа", - пообещал политик.

Левитс добавил, что его работа будет направлена на то, чтобы все могли ощущать себя принадлежными к своей стране.

"У Латвии - огромный потенциал идти по пути успешного государства, быть страной, которую продвигают успешные люди", - подчеркнул он, призвав всех жителей Латвии "приложить к этому руку".

Левитс поблагодарил действующего президента Латвии Раймонда Вейониса за работу, проделанную на посту главы государства.

Как сообщалось ранее, Сейм сегодня избрал на должность президента Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.