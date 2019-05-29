"Хочу съесть борщ с пампушками". Саакашвили вернулся в Украину

В аэропорту политика встречали десятки людей и журналистов. Один из его сторонников играл на волынке, здесь был и небольшой украинский народный ансамбль с караваем, пишет "Радио Свобода".

"Меня переполняют эмоции из-за возможности дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю.

Меня выдворили из страны из-за того, что я возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства.

Я вернулся в страну, которую люблю, где я провел 12 лет жизни, где я учился, 2 года служил здесь в армии… Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать – строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство", - заявил Михаил Саакашвили.

28 мая в интервью украинской службе "Радио Свобода" политик рассказал, чем собирается заниматься после возвращения:

"У меня есть небольшой домик моей семьи под Киевом. У меня много близких и друзей в Украине и в Киеве. Я влюблен в Одессу.

Почему вы не допускаете, что у меня могут быть очень человеческие эмоции и я просто хочу домой. Украина для меня почти такой же дом, как Грузия.

Много лет моей жизни посвящены Украине. И это мой приоритет. Когда меня схватили и отправили в Польшу, я оставил все свои вещи. Я сейчас путешествую по разным странам, но нет никакой другой родной страны для меня в Европе, кроме Украины и Грузии. Поэтому я возвращаюсь домой, а там посмотрим.

Я буду проводить консультации, буду общаться с людьми, но сейчас меня переполняют обычные человеческие чувства, чувство благодарности к людям, которые меня поддержали, и президенту, который быстро сделал это возможным. Вот и все.

Еще я хочу съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве".

Возвращение Саакашвили в Украину уже прокомментировали в социальных сетях многие блогеры, политики и политологи. Эксперты сходятся во мнении, что возвращение политика связано с необходимостью создать противовес во время предвыборной кампании, отмечает "Радио Свобода".