В Шереметьево экстренно приземлился самолет

При этом в аэропорту была опровержена аварийная посадка воздушного судна, о которой писали СМИ и Telegram-каналы.

Согласно данным РИА "Новости" самолет вылетит в Грозный в полдень, а тип самолета – Airbus A320. По словам гендиректора авиакомпании "Вайнахавиа" Султана Гамбулатова, причиной отклонения от маршрута лайнера стало срабатывание пожарной сигнализации. После проверки самолета было решено, что он вылетит по маршруту.