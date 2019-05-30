Чт, 30.05.2019
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В Шереметьево экстренно приземлился самолет

Самолет в небе.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Самолет, который вылетел из Москвы в Грозный, вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Посадка самолета произошла в 10:22", - рассказал он.

Согласно предварительным данным, сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения, добавил он.

На борту лайнера находилось 145 пассажиров.

При этом в аэропорту была опровержена аварийная посадка воздушного судна, о которой писали СМИ и Telegram-каналы.

Согласно данным РИА "Новости" самолет вылетит в Грозный в полдень, а тип самолета – Airbus A320. По словам гендиректора авиакомпании "Вайнахавиа" Султана Гамбулатова, причиной отклонения от маршрута лайнера стало срабатывание пожарной сигнализации. После проверки самолета было решено, что он вылетит по маршруту. 

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