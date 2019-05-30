В Шереметьево экстренно приземлился самолет

Самолет, который вылетел из Москвы в Грозный, вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
"Посадка самолета произошла в 10:22", - рассказал он.
Согласно предварительным данным, сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения, добавил он.
На борту лайнера находилось 145 пассажиров.
При этом в аэропорту была опровержена аварийная посадка воздушного судна, о которой писали СМИ и Telegram-каналы.
Согласно данным РИА "Новости" самолет вылетит в Грозный в полдень, а тип самолета – Airbus A320. По словам гендиректора авиакомпании "Вайнахавиа" Султана Гамбулатова, причиной отклонения от маршрута лайнера стало срабатывание пожарной сигнализации. После проверки самолета было решено, что он вылетит по маршруту.