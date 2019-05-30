Чт, 30.05.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

В Украине разбился военный вертолет Ми-8, есть погибшие

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вертолет армейской авиации Ми-8 разбился в районе села Сестрятин в Ровенской области Украины, передает портал Meduza.

Согласно данным пресс-службы Сухопутных войск Украины, трагедия произошла в ночь на 30 мая.

В результате катастрофы погибли четыре человека: три члена экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации, дислоцированной в городе Броды Львовской области.

Причины крушения еще выясняются.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил начальнику Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку начать расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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