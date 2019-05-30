В Украине разбился военный вертолет Ми-8, есть погибшие

Вертолет армейской авиации Ми-8 разбился в районе села Сестрятин в Ровенской области Украины, передает портал Meduza.
Согласно данным пресс-службы Сухопутных войск Украины, трагедия произошла в ночь на 30 мая.
В результате катастрофы погибли четыре человека: три члена экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации, дислоцированной в городе Броды Львовской области.
Причины крушения еще выясняются.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил начальнику Генштаба ВСУ генералу Руслану Хомчаку начать расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.