Чт, 30.05.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

В Старой Риге поймали несовершеннолетних девочек, разрисовывавших стены

ФОТО: Facebook/Rīgas pašvaldības policija

В воскресенье, 26 мая, сотрудники муниципальной полиции Риги во время патрулирования в Старой Риге заметили двух девушек, которые маркером разрисовывали стену здания. Заметив стражей порядка, они бросились бежать.

Стражи порядка их оперативно задержали.

Во время беседы они оправдывались, что некий знакомый рассказал им, что конкретно на этой стене могут расписываться прохожие, поэтому и они решили оставить свои имена.

Во время проверки персональных данных выяснилось, что девушки несовершеннолетние.

Нарушительниц задержали и доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.

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