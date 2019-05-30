В Старой Риге поймали несовершеннолетних девочек, разрисовывавших стены

В воскресенье, 26 мая, сотрудники муниципальной полиции Риги во время патрулирования в Старой Риге заметили двух девушек, которые маркером разрисовывали стену здания. Заметив стражей порядка, они бросились бежать.
Стражи порядка их оперативно задержали.
Во время беседы они оправдывались, что некий знакомый рассказал им, что конкретно на этой стене могут расписываться прохожие, поэтому и они решили оставить свои имена.
Во время проверки персональных данных выяснилось, что девушки несовершеннолетние.
Нарушительниц задержали и доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.