Выборы в США-2024: что говорят опросы

Это незначительное увеличение произошло в основном за счет снижения показателей Трампа. Перед дебатами его средний показатель рос, но за неделю после них снизился на полпроцента.

Эти небольшие изменения можно увидеть на диаграмме опросов ниже: линии показывают, как изменились средние показатели, а точки — результаты отдельных опросов для каждого кандидата.

Хотя общенациональные опросы — полезный индикатор популярности кандидата в целом по стране, они не всегда точно предсказывают результат выборов.

Это связано с тем, что в США применяется система коллегии выборщиков, при которой каждый штат получает количество голосов, примерно соответствующее численности его населения. Всего на кону 538 голосов выборщиков, поэтому для победы кандидату необходимо набрать 270.

В США 50 штатов, но поскольку большинство из них почти всегда голосуют за одну и ту же партию, в реальности есть лишь несколько, где шансы на победу имеют оба кандидата. В этих «колеблющихся» штатах, как правило, и решается судьба выборов.

Кто побеждает в колеблющихся штатах?

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

Опросов в штатах меньше, чем общенациональных, поэтому у журналистов меньше данных. К тому же, приходится учитывать неизбежную погрешность этих опросов.