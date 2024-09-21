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Andrejs Timofejevs

Выборы в США-2024: что говорят опросы

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BBC
Фото: BBC News

Избиратели в США придут на избирательные участки 5 ноября, чтобы выбрать следующего президента. Изначально выборы должны были стать матчем-реваншем между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом, уже боровшимся за пост президента в 2020 году. Но в июле ситуация изменилась: Байден вышел из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

По мере приближения дня выборов мы следим за опросами и показываем, как кампания повлияет на гонку за Белый дом.

Кто лидирует в национальных опросах?

В среднем кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах, как показано на диаграмме ниже (последние данные округлены до ближайшего целого числа).

Судя по опросам, президент Байден в течение нескольких месяцев до его решения выйти из гонки отставал от бывшего президента Трампа. В то время кандидатуру Харрис всерьез не рассматривали, но предполагали, что у нее дела пойдут не лучше.

Но после ее номинации ситуация изменилась, и опросы показали небольшое преимущество Харрис над своим соперником; оно сохраняется и по сей день.

10 сентября оба кандидата встретились на теледебатах в Пенсильвании, которые посмотрели более 67 миллионов человек. Несколько экспресс-опросов, опубликованных сразу после дебатов, показали, что, по мнению большинства зрителей, Харрис выступила лучше.

Большинство общенациональных опросов, проведенных с тех пор, показывают, что Харрис немного улучшила свои позиции, и хотя ее средний показатель не сильно изменился, ее преимущество немного увеличилось — с 2,5 процентных пункта в день дебатов до 2,9 пункта неделю спустя.

Это незначительное увеличение произошло в основном за счет снижения показателей Трампа. Перед дебатами его средний показатель рос, но за неделю после них снизился на полпроцента.

Эти небольшие изменения можно увидеть на диаграмме опросов ниже: линии показывают, как изменились средние показатели, а точки — результаты отдельных опросов для каждого кандидата.

Хотя общенациональные опросы — полезный индикатор популярности кандидата в целом по стране, они не всегда точно предсказывают результат выборов.

Это связано с тем, что в США применяется система коллегии выборщиков, при которой каждый штат получает количество голосов, примерно соответствующее численности его населения. Всего на кону 538 голосов выборщиков, поэтому для победы кандидату необходимо набрать 270.

В США 50 штатов, но поскольку большинство из них почти всегда голосуют за одну и ту же партию, в реальности есть лишь несколько, где шансы на победу имеют оба кандидата. В этих «колеблющихся» штатах, как правило, и решается судьба выборов.

Кто побеждает в колеблющихся штатах?

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

Опросов в штатах меньше, чем общенациональных, поэтому у журналистов меньше данных. К тому же, приходится учитывать неизбежную погрешность этих опросов.

Последние опросы показывают, что в нескольких штатах двух кандидатов разделяет один или менее одного процентного пункта. В том числе — в Пенсильвании, которая является ключевым штатом.

В отличие от Трампа, Камала Харрис не так хорошо известна многим избирателям
В отличие от Трампа, Камала Харрис не так хорошо известна многим избирателям Фото: Getty Images

Когда-то Пенсильвания, Мичиган и Висконсин были оплотом демократов, однако в 2016 году они голосовали за Трампа. В 2020 году Байдену удалось добиться здесь победы, и если Харрис сумеет повторить его успех, ее победа станет ближе.

Пока что Харрис опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов: в Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (причем в двух последних — на 2% и 3% соответственно). В Северной Каролине, Джорджии и Аризоне у бывшего президента преимущество менее чем в один процентный пункт.

Как создаются эти средние показатели?

Цифры, на которые мы опирались, взяты с сайта анализа опросов «538», который является частью американской новостной сети ABC News.

Для их создания «538» собирает данные отдельных опросов, проведенных множеством социологических компаний как в национальном масштабе, так и в отдельных штатах.

«538» включает в свою статистику только те опросы, которые соответствуют определенным критериям. Например, их авторы предоставляют четкую информацию о том, сколько людей они опросили, когда был проведен опрос и как он проводился (телефонные звонки, текстовые сообщения, онлайн и т. д.).

Подробнее о методологии «538» можно прочитать здесь (на англ. языке).

Выдвижение Харрис кандидатом от демократов отодвинуло неудавшееся покушение на Трампа на второй план
Выдвижение Харрис кандидатом от демократов отодвинуло неудавшееся покушение на Трампа на второй план Фото: Getty Images

Можно ли доверять опросам?

На данный момент опросы показывают, что Камала Харрис и Дональд Трамп находятся в пределах пары процентных пунктов друг от друга как на национальном уровне, так и в колеблющихся штатах — а когда показатели столь близки, очень сложно предсказать победителя.

Опросы недооценили поддержку Трампа как в 2016, так и в 2020 году.

Компании, проводящие опросы, будут пытаться решить эту проблему различными способами, в том числе опрашивая именно те категории населения, которые придут на выборы.

Однако эти корректировки не дают стопроцентной гарантии достоверности результатов, поскольку о том, кто именно придет на участки 5 ноября, мы узнаем только в этот день.

Пока же социологи могут лишь делать более или менее обоснованные прогнозы.

Хотя день выборов наступит только в ноябре, в некоторых ключевых штатах, в том числе в важнейшей Пенсильвании, досрочное голосование начнется уже в сентябре.

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BBC
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