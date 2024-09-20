Пт, 20.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Timofejevs

Видео Израиль нанес удар по Бейруту. Убит высокопоставленный командир "Хезболлы"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Израиль нанес удар по Бейруту. Убит высокопоставленный командир "Хезболлы"
Израиль нанес удар по Бейруту. Убит высокопоставленный командир "Хезболлы" Фото: Reuters/ScanPix

В пятницу, 20 сентября, Израиль нанес ракетный удар по Бейруту, сообщила израильская армия.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара восемь человек погибли и почти 60 получили ранения. Состояние нескольких раненых оценивается как критическое.

Израильские ракеты попали как минимум в два здания в южных пригородах Бейрута, сообщают местные СМИ.

Источник, близкий к ливанской шиитской группировке "Хезболла", сообщил, что в результате удара погиб командир элитного подразделения группировки.

Это первое подобное нападение Израиля на столицу Ливана за последние месяцы.

Израильский чиновник сообщил, что целью удара был высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Агентство AFP со ссылкой на источник пишет, что он погиб. Позднее это подтвердила и Армия обороны Израиля.

Как сообщалось, 17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и раций группировки "Хезболла". В результате атак погибли более 30 человек, около трех тысяч получили ранения. Группировка обвинила в атаках Израиль. Официально Тель-Авив не комментировал свою причастность.

Накануне Армия Израиля также начала наносить авиаудары по объектам "Хезболлы" в южном Ливане.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти