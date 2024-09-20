Видео Израиль нанес удар по Бейруту. Убит высокопоставленный командир "Хезболлы"

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара восемь человек погибли и почти 60 получили ранения. Состояние нескольких раненых оценивается как критическое.

Израильские ракеты попали как минимум в два здания в южных пригородах Бейрута, сообщают местные СМИ.

Источник, близкий к ливанской шиитской группировке "Хезболла", сообщил, что в результате удара погиб командир элитного подразделения группировки.

Это первое подобное нападение Израиля на столицу Ливана за последние месяцы.

Израильский чиновник сообщил, что целью удара был высокопоставленный командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Агентство AFP со ссылкой на источник пишет, что он погиб. Позднее это подтвердила и Армия обороны Израиля.

Как сообщалось, 17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров и раций группировки "Хезболла". В результате атак погибли более 30 человек, около трех тысяч получили ранения. Группировка обвинила в атаках Израиль. Официально Тель-Авив не комментировал свою причастность.

Накануне Армия Израиля также начала наносить авиаудары по объектам "Хезболлы" в южном Ливане.

Breaking:



Explosions are now heard in the southern suburb of #Beirut. Reports in #Lebanon indicate a massive attack by the #IDF.



near the al-Qa'am mosque in Dahya in Beirut.



The IDF confirms that they attacked there and said that they will give more details later. pic.twitter.com/X00J3Gre8i — Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) September 20, 2024

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