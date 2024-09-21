"Давно не виделись": жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана

Кажется, что жители Эстонии уже хорошо усвоили, что мошенники рассылают SMS-сообщения от имени полиции, госучреждений, почтовых и курьерских служб. Но в последнее время злоумышленники сменили тактику и выдают себя за знакомых жертвы.

"Давно не виделись, я очень скучаю по тебе. Я сменил номер телефона. Нажми на ссылку ниже, чтобы мы могли связаться через новый аккаунт в WhatsApp", - говорится в одном из мошеннических сообщений на эстонском языке. С помощью таких сообщений преступники пытаются получить доступ к вашим личным данным, предупреждают в полиции.