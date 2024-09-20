Главное за 20 сентября Новые детали трагической аварии, последние летние деньки и мужчины Анны Седоковой

В центре города Огре неизвестные написали крупными буквами на рекламном щите фразу, посвященную кремлевскому диктатору Владимиру Путину: Putin xuilo. Эта фраза не понравилась многим местным сторонникам Путина, сообщает программа Bez Tabu.

За рубежом:

В Грузии задержан подозреваемый в резонансном и жестоком убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. 37-летняя модель и одна из самых известных трансгендерных женщин в Грузии была найдена мертвой в собственной квартире в Тбилиси 18 сентября.

Эстонская фигуристка Солен Мазинг, выступающая в паре с фигуристом Марко Евгением Гайдаенко (пара представляет Эстонию в танцах на льду), сообщила шокирующую новость: в прошлом сезоне девушка подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена прямо во время турнира, сообщает Rus.Postimees.

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Взрывы пейджеров, раций и других средств связи в Ливане породили немало вопросов. И один из них - а так ли безопасны смартфоны, которые мы не выпускаем из рук? Ведь одна из озвученных версий технологии прогремевших взрывов - с аккумуляторов устройств убрали защиту от перегрева и теплового разгона, причем сделано это могло быть дистанционно. TVNET+ пообщался с экспертами.

Вот уже несколько недель обсуждается расставание популярной певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Стоит сказать, что это не первый брак звезды. TVNET+ собрал вместе все, что известно о прошлых отношениях артистки.