Можно ли дистанционно взорвать телефон? Какова самая большая пенсия в Латвии? Когда станет по-осеннему промозгло? Что ждало пьяного водителя при попытке скрыться от полиции? Накануне очередных выходных RUS TVNET рассказывает о главных новостях уходящей пятницы, 20 сентября.
Главное за 20 сентября ⟩ Новые детали трагической аварии, последние летние деньки и мужчины Анны Седоковой
Новости Латвии:
Когда речь заходит о пенсии, то равнодушных не остается. Большинство людей говорят, что пенсии в Латвии слишком низкие, и с ними нельзя не согласиться. Однако в нашей стране есть люди, которые получают внушительные пенсии. Государственное агентство социального страхования (VSAA) раскрыло TVNET не только список самых больших пенсий по возрасту в Латвии, но и то, сколько получает пенсионер, чья пенсия по возрасту исчисляется пятизначной цифрой.
В ночь на 19 сентября в Лизумской волости в аварии погибли четыре подростка. По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем Audi, потерял управление и врезался в дерево. Однако появляются новые подробности трагического события, сообщает Degpunktā.
На этой неделе в Риге наблюдается усиленное передвижение солдат и военной техники - проходят масштабные военные учения Namejs, в ходе которых проверяется готовность земессаргов и солдат к выполнению задач государственной обороны и охране объектов государственного значения в сотрудничестве с другими службами. У TVNET была уникальная возможность проследить за ходом учений.
В центре города Огре неизвестные написали крупными буквами на рекламном щите фразу, посвященную кремлевскому диктатору Владимиру Путину: Putin xuilo. Эта фраза не понравилась многим местным сторонникам Путина, сообщает программа Bez Tabu.
За рубежом:
В Грузии задержан подозреваемый в резонансном и жестоком убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе. 37-летняя модель и одна из самых известных трансгендерных женщин в Грузии была найдена мертвой в собственной квартире в Тбилиси 18 сентября.
Эстонская фигуристка Солен Мазинг, выступающая в паре с фигуристом Марко Евгением Гайдаенко (пара представляет Эстонию в танцах на льду), сообщила шокирующую новость: в прошлом сезоне девушка подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена прямо во время турнира, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Взрывы пейджеров, раций и других средств связи в Ливане породили немало вопросов. И один из них - а так ли безопасны смартфоны, которые мы не выпускаем из рук? Ведь одна из озвученных версий технологии прогремевших взрывов - с аккумуляторов устройств убрали защиту от перегрева и теплового разгона, причем сделано это могло быть дистанционно. TVNET+ пообщался с экспертами.
Вот уже несколько недель обсуждается расставание популярной певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Стоит сказать, что это не первый брак звезды. TVNET+ собрал вместе все, что известно о прошлых отношениях артистки.
Эдгар Миротворец - украинец литовского происхождения, который в популярном у российской аудитории видеочате "Чатрулетка" вступает в беседы со случайно встреченными людьми и, выдавая себя за сторонника Путина, ищет "единомышленников", часто раскрывает реальных военных преступников. Среди опрошенных Эдгаром в видеочате есть и связанные с Латвией люди, и в разговорах открылось их отношение как к происходящему дома, так и к событиям в Украине.
"Это в лучших интересах ребенка" - это предложение Ласма слышала бесчисленное количество раз и сейчас может повторять почти как мантру. У ее сына Роя - расстройство аутистического спектра (РАС), которое сделало его путь к образованию по-настоящему тернистым, и не потому, что Рой не способен усваивать учебные материалы, а потому, что они не всегда доступны, несмотря на то, что вокруг говорят об инклюзивном образовании.
Убийство в поезде под Икшкиле! Такое шокирующее известие февральским утром 1926 года разбудило Латвию и быстро достигло европейских дипломатических кругов. Нападение произошло вскоре после того, как поезд покинул вокзал Икшкиле, по пути в Ригу. Когда стрельба закончилась, в вагоне № 2220 открылась ужасающая картина: убит дипломатический курьер, еще один курьер ранен, а два истекающих кровью мужчины сидят рядом друг с другом в купе проводника. У одного голова прислонена к дверному косяку, у второго - к плечу соседа. Оба - мертвы.
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