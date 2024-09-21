Лукашенко провоцируют?

По другой версии, отмечает эксперт, в Беларусь залетают "шахеды", оснащенные разведывательным оборудованием, которые вначале собирают информацию в Украине, а после "падают в Беларуси", где их якобы подбирают и передают россиянам.

Однако собеседнику DW наиболее правдоподобным кажется предположение о том, что с помощью "шахедов" Кремль хочет спровоцировать Александра Лукашенко, "который руками и ногами упирается от участия в войне". "Его провоцируют на войну: запускают "шахеды", чтобы если вдруг что-то в Беларуси взорвется, какой-нибудь Мозырский НПЗ, или еще какое-нибудь предприятие, сказать, что это украинцы", - считает Павел Нарожный.

Такую же точку зрения разделяет военнослужащий ВСУ, сооснователь Ассоциации белорусских добровольцев Андрей Кушнеров. Кушнеров считает, что "шахеды" могли бы залетать в РБ, чтобы избежать на время украинской РЭБ или ПВО. Но многие дроны залетают далеко на север Беларуси, что "не имеет никакого смысла, если беспилотник хочет избежать уничтожения украинским ПВО".

"Это слабо похоже на попытки контролировать Лукашенко"

Собеседник также обращает внимание, что ранее "шахеды" не залетали в РБ, несмотря на то, что атак на Украину было много. "Вряд ли это техническая сторона, есть вариант, что это намеренная провокация со стороны РФ для того, чтобы создать напряженность на границе Беларуси и Украины". Кушнеров считает, что Лукашенко "хочет усидеть на двух стульях" и делает какие-то шаги "для снижения напряженности между Беларусью и Западом", например, освобождает некоторых политзаключенных, в то время как "России невыгодно никакое потепление между Беларусью и странами Запада".

"Я не технический эксперт, но политической подоплеки я в этом, в залетах "шахедов" в РБ не вижу", - комментирует политический аналитик Артем Шрайбман. Он говорит, что некоторые дроны "залетают буквально на краешек страны" и улетают обратно в Украину или даже в Россию. "Это слабо похоже на попытки контролировать Лукашенко, а скорее на потерю контроля за конкретными беспилотниками. Атаковать союзника боевыми дронами и при этом кормить его экономически - слегка странно, с моей точки зрения", - считает Шрайбман.

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