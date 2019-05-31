Под Лимбажи пойман водитель BMW, который мчался со скоростью 185 км/час

Как сообщила агентству LETA представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, в четверг в 18:59 нарушителя остановили на 49 километре трассы Коцени-Лимбажи-Туя.

Водитель BMW был особенно быстр: в месте, где разрешена скорость 90 км/час, он передвигался со скоростью 185 км/час.