Пт, 31.05.2019
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Под Лимбажи пойман водитель BMW, который мчался со скоростью 185 км/час

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В четверг, 30 мая, в Лимбажском крае, некий водитель BMW несся на скорости 185 км/час, зафиксировал патруль Дорожной полиции.

Как сообщила агентству LETA представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, в четверг в 18:59 нарушителя остановили на 49 километре трассы Коцени-Лимбажи-Туя.

Водитель BMW был особенно быстр: в месте, где разрешена скорость 90 км/час, он передвигался со скоростью 185 км/час.

Согласно Кодексу административных нарушений, водителю за такую поездку грозит штраф от 360 до 480 евро и лишение прав на шесть месяцев.

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