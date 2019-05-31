"Забыли отфотошопить": фото Каменских в купальнике вызвало бурную критику в Сети

На фото артистка в цельном купальнике леопардовой раскраски.

На фотографиях и в коротких видео, которые были размещены сториз девушки, Каменских позирует на носу яхты.

Подписчики уже отметили, что "еще месяц назад" певица была стройнее.

Некоторые из пользователей даже предположили, что новоиспеченная жена Потапа находится в положении, на что вторые подчеркнули, что "на каждом втором фото" фигурирует алкоголь. Например, на одном фото, где она позирует вместе с мужем, в руках у пары бокалы, предположительно с алкоголем.