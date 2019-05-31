Пт, 31.05.2019
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"Забыли отфотошопить": фото Каменских в купальнике вызвало бурную критику в Сети

Настя Каменских

ФОТО: instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская певица Настя Каменских отдыхает со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко в Турции. Новые снимки, которые появились на страницах звезд в их Instagram-аккаунтах, вызвали обсуждение в социальных сетях. 

На фото артистка в цельном купальнике леопардовой раскраски. 

На фотографиях и в коротких видео, которые были размещены сториз девушки, Каменских позирует на носу яхты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond

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Подписчики уже отметили, что "еще месяц назад" певица была стройнее.

Некоторые из пользователей даже предположили, что новоиспеченная жена Потапа находится в положении, на что вторые подчеркнули, что "на каждом втором фото" фигурирует алкоголь. Например, на одном фото, где она позирует вместе с мужем, в руках у пары бокалы, предположительно с алкоголем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

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Некоторые подписчики звезды предположили, что на фотографиях, где фигура и попа девушки идеальны - их просто фотошопят. Вторая часть подписчиков вступилась за любимую певицу, и посоветовали ненавистникам и троллям следить за собственной жизнью и фигурой.

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