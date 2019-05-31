"Забыли отфотошопить": фото Каменских в купальнике вызвало бурную критику в Сети

Популярная украинская певица Настя Каменских отдыхает со своим новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко в Турции. Новые снимки, которые появились на страницах звезд в их Instagram-аккаунтах, вызвали обсуждение в социальных сетях.
На фото артистка в цельном купальнике леопардовой раскраски.
На фотографиях и в коротких видео, которые были размещены сториз девушки, Каменских позирует на носу яхты.
Подписчики уже отметили, что "еще месяц назад" певица была стройнее.
Некоторые из пользователей даже предположили, что новоиспеченная жена Потапа находится в положении, на что вторые подчеркнули, что "на каждом втором фото" фигурирует алкоголь. Например, на одном фото, где она позирует вместе с мужем, в руках у пары бокалы, предположительно с алкоголем.
Некоторые подписчики звезды предположили, что на фотографиях, где фигура и попа девушки идеальны - их просто фотошопят. Вторая часть подписчиков вступилась за любимую певицу, и посоветовали ненавистникам и троллям следить за собственной жизнью и фигурой.