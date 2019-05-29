Вау! Идеальные ягодицы Насти Каменских восхитили Сеть

Напомним, свадебное торжество прошло в расположенном в лесу загородном отеле недалеко от Киева. Как сообщалось, Каменских шла под венец в кружевном творении израильского кутюрье Galia Lahav.

Второй день свадьбы звездная пара отпраздновала уже с меньшим размахом - в кругу семьи и близких друзей. Невеста сменила роскошное свадебное платье на белые джинсы и футболку, а жених облачился в шорты.

После двухдневных гуляний молодожены отправилась в медовый месяц (предположительно - на один из турецких курортов) и теперь уже радуют своих многочисленных поклонников снимками с отдыха в теплой стране.

Как сообщали СМИ, молодожены на двоих сбросили к свадьбе аж 50 кг. Про тренировки пара не забывает и во время медового месяца, о чем свидетельствуют их фото в соцсетях.

На сей раз внимание подписчиков привлекли ягодицы Каменских. На новом снимке в бикини певица позирует в пол-оборота, демонстрируя соблазнительные изгибы тела. Белый цвет купальника подчеркивает ее карамельный загар.

"Фигура - огонь!", "Вау!", "Попа в миллион раз лучше, чем у Ким. Красотка!", "Повезло Потапу!", "Теперь это достояние только супруга",