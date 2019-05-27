Жаркие объятия и фото в бикини: как Потап и Настя проводят медовый месяц

Напомним, свадебное торжество прошло в расположенном в лесу загородном отеле недалеко от Киева. Как сообщалось, Каменских шла под венец в кружевном творении израильского кутюрье Galia Lahav.

Второй день свадьбы звездная пара отпраздновала уже с меньшим размахом - в кругу семьи и близких друзей. Невеста сменила роскошное свадебное платье на белые джинсы и футболку, а жених облачился в шорты.

После двухдневных гуляний, судя по публикациям в соцсетях,

молодожены отправилась в медовый месяц и теперь уже радуют своих многочисленных поклонников снимками с отдыха в теплой стране.

Конкретное место своего пребывания Потап и Настя не разглашают, но многие уже успели предположить, что они находятся на одном из турецких курортов.