Жаркие объятия и фото в бикини: как Потап и Настя проводят медовый месяц
Как известно, 32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потап (Алексей Потапенко) 23 мая официально стали мужем и женой. Свадебные гулянья продолжались два дня, после чего молодожены, как и положено, отправились в медовый месяц.
Напомним, свадебное торжество прошло в расположенном в лесу загородном отеле недалеко от Киева. Как сообщалось, Каменских шла под венец в кружевном творении израильского кутюрье Galia Lahav.
#Weddingday всегда невероятно важный для каждой девушки❤ И как же радостно, когда он идеален🥰 Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна💖 ⠀ За то, что в этот день все прошло невероятно и волшебно, благодарю: ⠀ 💎Event organisation: мои незаменимые @gg_project @ludagolubitskaya @golubitskaya 💎MUA: @mariia_samharadze 💎Hair: @vlasova____irina 💎Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata 💎Decor: @fiori_ua 💎Dream dress: @novias.ua @galialahav 💎Photo: @taranenkopro ⠀ #bearanddiamond #royalwedding #bride #wedding #fiori #novias
Второй день свадьбы звездная пара отпраздновала уже с меньшим размахом - в кругу семьи и близких друзей. Невеста сменила роскошное свадебное платье на белые джинсы и футболку, а жених облачился в шорты.
После двухдневных гуляний, судя по публикациям в соцсетях,
молодожены отправилась в медовый месяц и теперь уже радуют своих многочисленных поклонников снимками с отдыха в теплой стране.
Конкретное место своего пребывания Потап и Настя не разглашают, но многие уже успели предположить, что они находятся на одном из турецких курортов.
Смотрите, какие они счастливые! И оцените фигурку молодой супруги в бикини - блеск!