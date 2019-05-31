Привычки, из-за которых обвисает грудь

С возрастом грудь может потерять упругость, что вполне естественно. Однако существуют привычки, влияющие на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. Об этом пишет портал Ivona.
Почему может обвисать грудь?
- Носите неудобные бюстгальтеры
Эта причина является самой распространенной, влияющих на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. При выборе своего бюстгальтера нужно помнить о том, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и нижняя часть соответствовать объемам тела. Если вы выберете бюстгальтер не по своему размеру, то это может привести к тому, что кожа просто растянется.
- Курение
Всеми известная вредная привычка может привести к тому, что кожа потеряет свою эластичность. Также при курении сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.
- Жесткие диеты
Когда вес внезапно снижается, а потом снова возвращается, то это негативно влияет на состояния кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, потому, если вы решили худеть, то делать это нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.
- Не используете солнцезащитные средства
Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что постепенно приводит к преждевременному старению. Потому, не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств.
Однако не спешите бить тревогу, если обнаружили у преждевременное ухудшение внешнего вида груди: эксперты советуют не спешить прибегать к крайним мерам, а попробовать придать груди желаемый вид с помощью специальных кремов, комплекса упражнений или соответствующей диеты.
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