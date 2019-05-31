Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Привычки, из-за которых обвисает грудь

Грудь. Иллюстративное фото

ФОТО: depositphotos.com

С возрастом грудь может потерять упругость, что вполне естественно. Однако существуют привычки, влияющие на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. Об этом пишет портал Ivona.  

Почему может обвисать грудь? 

  • Носите неудобные бюстгальтеры

Эта причина является самой распространенной, влияющих на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. При выборе своего бюстгальтера нужно помнить о том, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и нижняя часть соответствовать объемам тела. Если вы выберете бюстгальтер не по своему размеру, то это может привести к тому, что кожа просто растянется.

  • Курение

Всеми известная вредная привычка может привести к тому, что кожа потеряет свою эластичность. Также при курении сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.

  • Жесткие диеты

Когда вес внезапно снижается, а потом снова возвращается, то это негативно влияет на состояния кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, потому, если вы решили худеть, то делать это нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.

  • Не используете солнцезащитные средства

Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что постепенно приводит к преждевременному старению. Потому, не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств.  

ФОТО: «Apollo»

Однако не спешите бить тревогу, если обнаружили у преждевременное ухудшение внешнего вида груди: эксперты советуют не спешить прибегать к крайним мерам, а попробовать придать груди желаемый вид с помощью специальных кремов, комплекса упражнений или соответствующей диеты.

Кстати, огромное количество представительниц прекрасного пола мечтают о пышном бюсте, который считается символом женской сексуальности в глазах мужчин.  Ранее Русский TVNET приводил 5 причин, почему наличие груди большого размера вредно для здоровья.

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