Привычки, из-за которых обвисает грудь

Почему может обвисать грудь?

Носите неудобные бюстгальтеры

Эта причина является самой распространенной, влияющих на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. При выборе своего бюстгальтера нужно помнить о том, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и нижняя часть соответствовать объемам тела. Если вы выберете бюстгальтер не по своему размеру, то это может привести к тому, что кожа просто растянется.

Курение

Всеми известная вредная привычка может привести к тому, что кожа потеряет свою эластичность. Также при курении сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.

Жесткие диеты

Когда вес внезапно снижается, а потом снова возвращается, то это негативно влияет на состояния кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, потому, если вы решили худеть, то делать это нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.

Не используете солнцезащитные средства

Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что постепенно приводит к преждевременному старению. Потому, не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств.

ФОТО: «Apollo»

Однако не спешите бить тревогу, если обнаружили у преждевременное ухудшение внешнего вида груди: эксперты советуют не спешить прибегать к крайним мерам, а попробовать придать груди желаемый вид с помощью специальных кремов, комплекса упражнений или соответствующей диеты.