Во время транспортировки в Средиземном море потеряли эксклюзивную яхту

Логистическая компания Peters & May, перевозившая эксклюзивную яхту, рассказала, что она была утеряна в воскресенье, 26 мая.

Считается, что яхта была ненадежно закреплена.

Более подробных комментариев Peters & May не предоставили.

В момент инцидента яхта была на пути с испанского острова Майорка в итальянский портовый город Генуя. Ее транспортировали из Карибского моря.

As SYT continues to follow the tragic loss of sailing yacht My Song, more details have emerged after logistics company Peters & May released a statement addressing the incident: https://t.co/97aPsdAPCk pic.twitter.com/eFsGZuFGnZ — SuperYacht Times (@sytreports) May 29, 2019

В июне планировалось, что My Song примет участие в регате супер-яхт Loro Piana Superyacht Regatta, которая пройдет в Средиземном море у Сардинии.

Сам Пьеру Луиджи Лоро Пьяна выступает организатором регаты.

Отмечается, что яхта My Song ранее была удостоена нескольких наград и титулов, в том числе Best Yacht at World Superyacht Awards, а также установила рекорд скорости на прошлогодней Трансатлантической гонке RORC.

Яхта была спущена на воду в 2016 году, ее построил финский строитель яхт Baltic Yachts.