Пт, 31.05.2019
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Во время транспортировки в Средиземном море потеряли эксклюзивную яхту

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

На прошлой неделе во время транспортировки в Средиземном море с грузового судна соскользнула эксклюзивная парусная яхта "Baltic 130 My Song", принадлежащая итальянскому миллиардеру Пьеру Луиджи Лоро Пьяна, передает CNN.

Логистическая компания Peters & May, перевозившая эксклюзивную яхту, рассказала, что она была утеряна в воскресенье, 26 мая.

Считается, что яхта была ненадежно закреплена. 

Более подробных комментариев Peters & May не предоставили. 

В момент инцидента яхта была на пути с испанского острова Майорка в итальянский портовый город Генуя. Ее транспортировали из Карибского моря. 

В июне планировалось, что My Song примет участие в регате супер-яхт Loro Piana Superyacht Regatta, которая пройдет в Средиземном море у Сардинии. 

Сам Пьеру Луиджи Лоро Пьяна выступает организатором регаты. 

Отмечается, что яхта My Song ранее была удостоена нескольких наград и титулов, в том числе Best Yacht at World Superyacht Awards, а также установила рекорд скорости на прошлогодней Трансатлантической гонке RORC.

Яхта была спущена на воду в 2016 году, ее построил финский строитель яхт Baltic Yachts.

Компания не раскрывает, во сколько яхта обошлась ее владельцу, однако, по подсчетам экспертов, ее стоимость - несколько десятков миллионов евро. 

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