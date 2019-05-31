"Без комментариев". Правление "Согласия" обсудит ситуацию в Рижской думе в понедельник

Член правления партии, заместитель председателя парламентской фракции "Согласия" Валерий Агешин сказал агентству LETA, что не может комментировать события в Рижской думе, так как не является членом рижского отделения партии.

Мнение правления может стать известно в понедельник во второй половине дня, считает он.

Председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович тоже пока воздержался комментировать происходящее в столичной думе.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол.

За нового мэра Риги Дайниса Турлайса (ЧСР) проголосовали все 32 депутата правящей коалиции. Рассмотрение вопроса о втором вице-мэре вместо Олега Бурова вчера было отложено.

По неофициальной информации, на пост выдвигается представитель "Согласия" Сандрис Бергманис.

Однако вскоре агентство LETA выяснило, что во фракции "Согласия" произошел раскол, причем именно по вопросу об избрании Бергманиса.

Вечером из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Риги Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Это означает, что у правящей коалиции больше не 32 голоса, а 28, как и у оппозиции Рижской думы.