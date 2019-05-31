В пятницу, 31 мая, в Рижский пассажирский порт прибыла подводная лодка U33 и корабль Fehrmann военно-морских сил Германии.
Подводная лодка пробудет в Риге до вечера воскресенья.
Цель этого визита - подтверждение присутствия сил НАТО в регионе и укрепление двусторонних отношений Латвии и Германии в области обороны.
Министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") посетил подводную лодку и встретился с немецкими военнослужащими.
Латвийскому телевидению политик отметил, что для Морских сил Латвии такую технику в ближайшем будущем покупать не планируется.
Длина подводной лодки 57 метров, ширина - семь метров. Она оборудована шестью торпедными установками и при необходимости судно можно дополнить морскими минами.
ФОТО: В Ригу прибыла подводная лодка военно-морских сил Германии