Сб, 1.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

ФОТО: В Ригу прибыла подводная лодка военно-морских сил Германии

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ФОТО: srž. Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija/Latvijas Armija

В пятницу, 31 мая, в Рижский пассажирский порт прибыла подводная лодка U33 и корабль Fehrmann военно-морских сил Германии. 

Подводная лодка пробудет в Риге до вечера воскресенья.

Цель этого визита - подтверждение присутствия сил НАТО в регионе и укрепление двусторонних отношений Латвии и Германии в области обороны. 

Министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") посетил подводную лодку и встретился с немецкими военнослужащими.

Латвийскому телевидению политик отметил, что для Морских сил Латвии такую технику в ближайшем будущем покупать не планируется. 

Длина подводной лодки 57 метров, ширина - семь метров. Она оборудована шестью торпедными установками и при необходимости судно можно дополнить морскими минами. 

ФОТО: В Ригу прибыла подводная лодка военно-морских сил Германии 

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