"Синий флаг" в этом году поднимут на 21 пляже и двух яхтенных гаванях

В этом году сертификат выдан двум пляжам в Даугавпилсе, семи - в Юрмале, трем - в Лиепае, двум - в Риге, а также пляжам в Энгуре, Екабпилсе, Кулдиге, Лимбажи, Саулкрасты, Вентспилсе и Сигулде.