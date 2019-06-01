"Синий флаг" в этом году поднимут на 21 пляже и двух яхтенных гаванях

Сертификат "Синего флага" в этом сезоне выдан 21 заявленному Латвией пляжу и двум яхтенным гаваням в 11 самоуправлениях, сообщили агентству LETA в Фонде защиты среды.
Впервые "Синий флаг" будет поднят на Сигулдском муниципальном пляже на Гауе.
В этом году сертификат выдан двум пляжам в Даугавпилсе, семи - в Юрмале, трем - в Лиепае, двум - в Риге, а также пляжам в Энгуре, Екабпилсе, Кулдиге, Лимбажи, Саулкрасты, Вентспилсе и Сигулде.
В Эстонии в этом году сертификат "Синего флага" присвоен трем, в Литве - пяти пляжам.
Всего в этом сезоне сертификат "Синего флага" выдан 4560 пляжам в 45 странах мира.