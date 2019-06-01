Сб, 1.06.2019
На свою первую в жизни тренировку юный Исаев пришёл в кедах, а на поле занимались ребята в бутсах, которые были на 3 года старше. Тем не менее, парню удалось поразить их своим жонглированием. Александр Пилат, спортивный редактор TVNET

"Синий флаг" в этом году поднимут на 21 пляже и двух яхтенных гаванях

Синий флаг на пляже в Вакарбулли

ФОТО: Lita Krone/LETA

Сертификат "Синего флага" в этом сезоне выдан 21 заявленному Латвией пляжу и двум яхтенным гаваням в 11 самоуправлениях, сообщили агентству LETA в Фонде защиты среды.

Впервые "Синий флаг" будет поднят на Сигулдском муниципальном пляже на Гауе.

В этом году сертификат выдан двум пляжам в Даугавпилсе, семи - в Юрмале, трем - в Лиепае, двум - в Риге, а также пляжам в Энгуре, Екабпилсе, Кулдиге, Лимбажи, Саулкрасты, Вентспилсе и Сигулде.

В Эстонии в этом году сертификат "Синего флага" присвоен трем, в Литве - пяти пляжам.

Всего в этом сезоне сертификат "Синего флага" выдан 4560 пляжам в 45 странах мира.

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