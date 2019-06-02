"На головы падают куски бетона!": разрушающиеся балконы угрожают жизни рижан

Как отмечают жильцы дома на улице Маскавас 259, в критическом состоянии находятся несколько балконов. По их словам, пару дней назад на жительницу квартиры на третьем этаже чуть не упал кусок бетона с балкона на четвертом этаже.

"Уже давно соседям на головы начали падать куски бетона. Однажды мы вызывали работников из домоуправления. Они поверхностно к этому отнеслись. Все замазали, а там нужен капитальный ремонт, потому что даже невооруженным глазом видно, как все заржавело - коррозия. Позавчера моя соседка вышла на балкон и ей на голову чуть не упал основательный кусок бетона", - рассказал Degpunktā один из жильцов дома Георгий.

Мужчина еще раз звонил в домоуправление, но и в этот раз особой отзывчивости со стороны работников не было.

"Никто особо не отреагировал. Сказали, что принят доклад, который будет передан инженерам, однако, когда это случится, никто не знает. Так же дела не делают. Может упасть весь балкон, были аналогичные случаи", - заявил Георгий.

В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) указали, что жалоба Георгия и других жильцов дома была услышана. На это понадобится время, однако ремонт будет проведен.

"Раньше нам поступали заявления с просьбой проверить состояние других балконов здания. 31 января были проверены все балконы, составлен дефектный акт. Было констатировано, что балконы находятся в предаварийном состоянии. На данный момент в план ремонтных работ на 2019 год включена и реновация балконов", - отметил представитель RNP Крист Лейшкалнс.