Свидетельница Иеговы из России получила статус беженца в Латвии

В прошлом году летом Государственная погранохрана получило заявление от гражданки России о присвоении ей статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Женщина указала, что она является свидетельницей Иеговы, а в России был принят закон, запрещающий деятельность данной религиозной организации. Закон запрещает свидетелям Иеговы встречаться с людьми того же вероисповедания. Также, по ее словам, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вламываются в дома свидетелей Иеговы.

Все члены семьи россиянки, в том числе и ее сын, состоят в организации. Сын женщины был старшиной местной общины "Свидетелей Иеговы", где он вел собрания.

В прошлом году мужчина был задержан, а в его квартире был проведен обыск. К нему было применена мера пресечения в виде заключения. Мужчина также был обвинен в экстремизме.

Россиянка не исключает, что сына перед задержанием преследовали и, возможно, он был арестован только потому, что его жена получила иностранный паспорт и госслужбы решили, что он может сбежать за границу.

Одновременно с сыном россиянки были задержаны еще три человека, состоявшие в общине.

Женщине было страшно оставаться в России, поскольку ее также могли арестовать. Россиянка выехала из РФ с помощью визы, которую для нее приобрел старший сын, проживающий в США. PMLP в начале этого года отказалось присваивать женщине статус беженца или альтернативный статус, поэтому она обратилась в суд.

Суд констатировал, что женщине в России грозит преследование в связи с ее религиозными взглядами и принадлежностью к конкретной социальной группе - свидетелям Иеговы.

В своем иске женщина упомянула события, которые развернулись 15 февраля 2019 года в Сургуте.

Согласно актуальной информации о произошедших задержаниях, по крайней мере семь свидетелей Иеговы подвергались мукам с помощью электрошока, их душили и избивали в здании Следственного Комитета РФ.

Также суд в своем решении указал на официальный сайт организации, на котором сообщается, что 17 апреля 2019 года в России насчитывалось 135 человек, которым были предъявлены обвинения в работе на террористическую организацию.

Учитывая упомянутую информацию, суд поручил PLMP принять решение о присвоении статуса беженца. Решение является окончательным и его нельзя обжаловать.

В начале этого года Рижское отделение административного районного суда также вопреки желанию PMLP присвоило статус беженца другому гражданину России, который также состоит в "Свидетелях Иеговы".

Верховный суд РФ в 2017 году оставил в силе закон о запрете "Свидетелей Иеговы", заявив, что организация является экстремистской.