Тревожная тенденция: после дарственной имущества дети унижают родителей

В Администрации юридической помощи в таких случаях не только помогают дарителям отменить договор, но и устраивают временную защиту, если наследники нападают словесно или физически.

Недавно в Администрацию юридической помощи обратился пенсионер, которому внук при конфликте сломал обе руки.

"Очень много слез и несчастий, очень многие сениоры удивлены, что последовали такие действия. Но причиной всему - имущество, и к сожалению, такие ситуации происходят", - рассказала юрисконсульт Администрации Илона Берзкалне.

"Насильник - ребенок или внук. В свое время подарено имущество, после чего он/а пытаются выжить дарителя из него, терроризируя. Мы можем помочь! Как обратиться в суд за временной защитой от насильника, так и решить спорт", - подчеркнула Берзкалне.

Тем временем многие пенсионеры годами терпят такое отношение, потому что и не знают, что договор об общем владении или дарственную можно оспорить в суде.

"У нас есть успешные случаи, когда параллельно подается иск в суд. Напополам сыну и пенсионеру принадлежала квартира. Правовое основание находиться в этой квартире. Но лицо обратилось в суд об окончании общем владении. Так как не могут жить вместе.

Если можно доказать, что для отмены дарственной есть основание, то и договор дарения можно отменить", - подчеркнула Берзкалне.

Если пенсионер пострадал от насилия, юридическую помощь он получит бесплатно. Также бесплатная помощь полагается нуждающимся и малообеспеченным сениорам.