Турлайс о ситуации в Риге: "Если политики не могут договориться, пусть решают избиратели"

Он сообщил, что посвятит весь сегодняшний день переговорам с фракцией "Согласия" и оппозиционными фракциями.

Турлайс встретился с четырьмя исключенными из фракции "Согласия" депутатами и заключил, что определенное сотрудничество с ними возможно.

Сложившуюся в Рижской думе ситуацию он оценивает как политический кризис.

"Если политики не в состоянии договориться о работе в интересах своих избирателей, то эту ситуацию должны решить избиратели", - считает Турлайс.

Между тем депутат Сейма от "Согласия" Вячеслав Домбровский в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что партия сделает все возможное, чтобы сохранить деятельность нынешней коалиции в Рижской думе, но "торговаться с исключенной четверкой не будет", причем внеочередных выборов "Согласие" тоже не боится.

Комментируя исключение четырех депутатов из думской фракции "Согласия", Домбровский пояснил, что в партии действует демократия, и решение большинства депутатов является обязательным для всех ее членов.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.