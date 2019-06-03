Турлайс о ситуации в Риге: "Если политики не могут договориться, пусть решают избиратели"

Нельзя исключать возможности проведения внеочередных выборов Рижской думы, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" новый мэр Риги Дайнис Турлайс (ЧСР).
Он сообщил, что посвятит весь сегодняшний день переговорам с фракцией "Согласия" и оппозиционными фракциями.
Турлайс встретился с четырьмя исключенными из фракции "Согласия" депутатами и заключил, что определенное сотрудничество с ними возможно.
Сложившуюся в Рижской думе ситуацию он оценивает как политический кризис.
"Если политики не в состоянии договориться о работе в интересах своих избирателей, то эту ситуацию должны решить избиратели", - считает Турлайс.
Между тем депутат Сейма от "Согласия" Вячеслав Домбровский в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что партия сделает все возможное, чтобы сохранить деятельность нынешней коалиции в Рижской думе, но "торговаться с исключенной четверкой не будет", причем внеочередных выборов "Согласие" тоже не боится.
Комментируя исключение четырех депутатов из думской фракции "Согласия", Домбровский пояснил, что в партии действует демократия, и решение большинства депутатов является обязательным для всех ее членов.
Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.
Это означает, что у думской правящей коалиции уже не 32 голоса, а 28, как и у оппозиции.