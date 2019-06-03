К голове - стальной гвоздь, к телу металлический крючок. Темная сторона экзотического туризма
Селфи со спящим львом, хозяином джунглей, с цепочкой вокруг шеи и вырванными когтями. Езда на слоне, который уже на втором сроке своей "карьеры". Танцующие медведи. Туристам нравится думать, что для животных это такое же развлечение, как и для них. Однако это, конечно, вовсе не так.
Журнал National Geographic попытался выяснить, какой вред несет экзотическим животным одержимость туристов сделать фото для своих социальных сетей, используя их в качестве декораций.
Зоопарк слонов Maetaman на севере Таиланда. Мине четыре года и два месяца - для слонов это детский возраст. Когда журналистка Наташа Дилли встретила Мину после рабочего дня, вокруг ее ног виднелась короткая металлическая цепь с шипами. Она необходима для того, что Мина не брыкалась, поясняет ее хозяин Хоммон Конгхав.
Maetaman один из многих парков аттракционов со слонами в Таиланде. Группы туристов вылезают из автобусов и начинают карабкаться на слонов. Они хотят увидеть, как одни из самых умных животных в мире играют в дартс или жонглируют большими футбольными мячами.
Мина - одна из десяти слонов, которые участвуют в представлении. Ее профессия - художник. Она хватает кисть хоботом, и Конгхав начинает вдавливать ей в голову стальной гвоздь, указывая направления кисти. Он часто заставляет Мину рисовать слона в саванне - на свободе. После эти рисунки продают туристам.
Жизнь Мины похожа на жизнь других 3800 слонов, живущих в несвободе в Таиланде, и еще нескольких тысяч других слонов, обитающих в подобных условиях в Юго-Восточной Азии.
Она будет выступать до десяти лет. Молодые слоны не очень послушны, поэтому в начале своей жизни их "ломают", сжимая и постукивая металлическим крючком.
После начинается второй этап работы - несколько раз в день к ней на спину неумело пытаются вскарабкаться туристы. Когда Мина станет слишком старой и больной для развлечения туристов (возможно, это произойдет в возрасте 55 лет, а может - в 77), ее жизнь подойдет к концу.
Большую часть своего существования она проведет на цепи.
В таком виде туризма нет ничего нового, тем не менее, в эпоху социальных сетей многие с ажиотажем спешат поделиться необычными и визуально эффектными фотографиями. Однако красочные картинки заплыва с дельфинами, объятий с тиграми и катания верхом на слоне создают ложное впечатление о том, что на самом деле происходит за кадром.
Многие туристы даже не подозревают, что дружелюбные животные в парках развлечений живут как Мина. Или еще хуже.
Недалеко от парка Maetaman есть еще один парк со слонами - EcoValley. Он поразительно отличается от предыдущего тем, что здесь никто не катается на слонах и не заставляет их заниматься визуальным искусством. Посетители могут посмотреть выставку, посвященную тайскому национальному животному и увидеть, как они живут в открытом поле с травой и деревьями.
Однако на самом деле оба парка принадлежат одним и тем же владельцам, а слоны часто переходят "работать" из одного заведения в другое. Это бизнес решение.
Китайские туристы хотят видеть, как животные выполняют различные невообразимые трюки, а западные путешественники хотят наслаждаться более гуманным пейзажем - например, смотреть на расстоянии как слоны моются в реке.
Таким образом, парк EcoValley был основан в 2017 году, чтобы обслуживать туристов с разными предпочтениями.
Подобная индустрия туризма привлекает людей, которые любят живую природу. Однако, пытаясь максимизировать прибыль, вовлеченные в нее животные часто эксплуатируются от рождения до самой смерти.
Компании прилагают все усилия, чтобы создать видимость, что дикие животные получают такое же наслаждение от происходящего, как и туристы.
Отдыхающие часто даже не осознают, что становятся причастными к эксплуатации животных, зачастую, очень жестокой. Счастливые фотографии в социальных сетях создают впечатление, что все хорошо.
Небольшой прогресс в этой сфере произошел в конце 2017 года, когда после исследовательского материала National Geographic о вреде туризма в дикой природе Бразилии и Перу, социальная сеть Instagram ввела новинку - пользователи, которые искали такие хэштеги, как #slothselfie ("селфи с ленивцем") или #tigercubselfie ("селфи с тигренком"), получили предупреждение о вредном для животных содержании.
Фотограф Ольга Баранцева из России стала известной в 2015 году, когда ее работы - портреты людей вместе медведями, волками и другими лесными животными - заметили несколько зарубежных СМИ.
Вот, например, мальчик возрастом два с половиной года смело держит за лапу 26-летнего медведя Степана.
Хозяева Степана Юрий и Светлана Пантелеенко со специальными лакомствами - овсяные хлопья, смешанные с тунцом - соблазняют медведя, чтобы тот подошел ближе к мальчику.
Они кидают Степану виноград, и тот открывает рот, чтобы поймать ягоды. На фотографии выглядят, будто Степан улыбается.
Ну #милота же?!😄 Скоро вся серия🐝Саша и #медведьстепан 🐻 @svetlan_nko69 Всем хороших выходных несмотря на любую погоду! 🍂 #фотосессия #фотосессиясживотными #портрет #творчество#фотография #фотодлядуши #фотодень #фотопроект #осень #красота #мимимишка #мимими #ялюблюсвоюработу #photo #portrait #animallovers #friends #instagramru #children #love #art #photographer #teddybear #bear #photooftheday #cute #россия #дети
В другой день в том же самом лесу журналист National Geographic присоединилась к 12 другим девушкам. Каждая из них заплатила паре Пантелеенко по 760 долларов, чтобы принять участие в фотосессии со Степаном. В их профиле Instagram модели гладят волков, лис и сов - их фотографии похожи на работы Баранцевой, но число подписчиков намного отстает от ее 80 000 человек.
Степану 26 лет, что для бурых медведей считается пенсионным возрастом. Медведь едва может ходить.
Пантелеенко купили Степана в маленьком зоопарке, когда ему было всего три месяца. Они говорят, что непрерывные фотосессии и съемки позволяют заработать медведю на еду.
В России дрессировка и использование медведей в цирке имеет исторические корни. Точно так же Россия - одна из немногих стран, в которых существуют передвигающиеся океанариумы.
Дельфины и киты в резервуарах для воды переезжают из одного города в другой - обычно до тех пор, пока не умрут.
Путешествующие океанариумы рекламируются, как возможность посмотреть на обитателей дикого океана, которых большинство людей, вероятнее всего, никогда не увидят.
Фирмы, предлагающие подобного вида туризм, обычно оправдываются тем, что их животные живут дольше, чем те, кому приходится опасаться хищников и плохой погоды в дикой природе. Часто говорят, что о животных заботятся на протяжении всей их жизни, и относятся к ним как к членам семьи.
Но дрессировщица дельфинов Алла Азовцева качает головой:
"Я не вижу никакого смысла в этой работе", - говорит она. "Меня грызет совесть. Я смотрю на своих животных и мне хочется плакать".
В мир дельфинов она влюбилась в 80-ых годах, когда прочитала книгу американского нейробиолога Джона Лили. Она работает дрессировщиком морских животных около 30 лет.
Но со временем она прониклась жалостью к этим мудрым животным, вынужденных жить в изоляции в маленьких резервуарах для воды.
"Это равносильно тому, если бы физику пришлось работать уборщиком", - говорит она. "В свободное от выступления и тренировок время они плавают в воде, глядя вниз. Это самая глубокая депрессия".
Многие посетители дельфинариев не знают, что некоторые животные умирают сразу после того, как попадают в неволю. Особенно в гастролирующих труппах, указывает Азовцева. Она знает несколько случаев, когда мертвых животных тайно обменивали на новых.
С 2003 года было запрещено ловить черноморских дельфинов в развлекательных целях. Однако компании покупают дельфинов, выловленных рыбаками-браконьерами. Поскольку у них нет микрочипов, необходимых для всех находящихся в неволе дельфинов, в их тела вшивали чипы от мертвых сородичей.
Азовцева указывает, что больше не может продолжать работать в данной индустрии.
Журналистка Дилли указывает, что из всех увиденных животных, в ее памяти особый след оставили двое - слон и тигр на крокодильей ферме Самутпракана и в зоопарке недалеко от Бангкока.
22-летний тигр Хайхем провел свои дни в фотостудии на коротком поводке, пока инфекция десен не распространилась на нижнюю челюсть. Обветшавший 4-летний слон Глухом был замучен опухолью на ноге и большой кровоточащей раны у виска.
Когда Дилли связалась с владельцами парка, он ответил - то, что животный до сих пор не умерли говорит о том, что о них достаточно заботятся. После чего, пригрозил девушке судебными разбирательствами.