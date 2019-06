К голове - стальной гвоздь, к телу металлический крючок. Темная сторона экзотического туризма

С праздником всех причастных!защищайте нас!за что и безмерная благодарность💚 #медведьстепан @svetlan_nko69 #23февраля #защитник #праздник #ура #мир #любовь #счастье

A post shared by Olga Barantseva (@olga.barantseva) on Feb 23, 2019 at 4:33am PST