Исключенные из "Согласия" депутаты объявили о создании фракции: будем сотрудничать со всеми

Таким образом, ясность в то, вернется ли распределение голосов в думе в пользу коалиции или склонится в пользу оппозиции, внесена не была.

Как отметил депутат Вадим Баранник, фракция будет называться "Фракция независимых депутатов", ее председателем будет Валерий Петров.

Депутат Алексей Росликов считает, что события последних дней - "логичный сценарий" проводимой "Согласием" политики - заставлять депутатов работать как "машины для голосования", без права задавать вопросы.

Петров подчеркнул, что фракция хочет сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами. "У нас нет красных линий. Мы готовы говорить со всеми депутатами и призываем их обеспечить стабильную работу думы и в дальнейшем", - сказал он.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.