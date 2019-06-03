Пн, 3.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Россия обязала Tinder передавать спецслужбам данные о пользователях

ФОТО: Unsplash

В понедельник, 3 июня, российская служба по надзору за связью "Роскомнадзор" внесла мобильное приложение для знакомств Tinder  в реестр организаторов распространения информации. Это значит, что компания должна по первому требованию делиться информацией о пользователях с ФСБ, сообщает BBC. 

Все данные, в том числе переписки и картинки, нужно хранить шесть месяцев, чтобы после предъявить их должностным лицам российских правоохранительных учреждений, если они запрашивают такую информацию. Об этом сообщили в "Роскомнадзоре", ссылаясь на законодательные нормы. 

Служба пояснила, что зарегистрированная в США компания Match Group, которой принадлежит Tinder, на прошлой неделе была включена в список предоставителей интернет-услуг, которые должны соблюдать эти нормы. 

Если требования предоставить информацию правоохранительным органам не будут выполнены, приложение может быть заблокировано, как это произошло с порталом LinkedIn. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ