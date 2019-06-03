Россия обязала Tinder передавать спецслужбам данные о пользователях

Все данные, в том числе переписки и картинки, нужно хранить шесть месяцев, чтобы после предъявить их должностным лицам российских правоохранительных учреждений, если они запрашивают такую информацию. Об этом сообщили в "Роскомнадзоре", ссылаясь на законодательные нормы.

Служба пояснила, что зарегистрированная в США компания Match Group, которой принадлежит Tinder, на прошлой неделе была включена в список предоставителей интернет-услуг, которые должны соблюдать эти нормы.