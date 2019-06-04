Вт, 4.06.2019
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"Мы делали все, чтобы избежать этого". Капитан лайнера рассказал о "таране" кораблика в Венеции

ЧП в Венеции

ФОТО: SIPA/Scanpix

В воскресенье, 2 июня, в Венеции вышедший из под контроля круизный лайнер столкнулся с туристическим прогулочным судном. Теперь капитан лайнера прокомментировал ситуацию, а руководство города вернулось к обсуждению ограничить проход круизных судов в Венеции, сообщает BBC.

Напомним, столкновение произошло на канале Джудекка - главной магистрали, ведущей к площади Сан-Марко.

Издание Corriere della Sera сообщило, что у корабля MSC Opera компании MSC Cruises остановился двигатель, но он продолжил двигаться вперед по инерции.

По словам владельца лайнера, его судно собиралось пристыковаться к пассажирскому терминалу в Венеции, но у него возникла техническая неисправность. Два буксира, направляющие лайнер, не смогли предотвратить столкновение.

На заснятом видео видно, как круизный лайнер врезается в небольшой прогулочный кораблик.

Видео: В Венеции круизный лайнер столкнулся с прогулочным судном

По словам капитана, при первой же возможности были скинуты и два якоря, но это никак не помогло, так как двигатель лайнера был словно "заблокирован". 

"Мы делали все возможное, чтобы избежать того, что произошло", - признался капитан. 

Лайнер подал и предупреждающий сигнал маленькому туристическому кораблику, чтобы предотвратить аварию. На месте ЧП пострадали четверо. 

Венеция - популярное направление как для туристов, так и для круизных лайнеров, особенно во время летнего туристического сезона. После аварии в городе возобновились призывы к запрету больших судов.

Отмечается, что огромные корабли не только загрязняют воды, но и волны, возникающие от них, разрушают основания города. 

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