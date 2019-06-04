"Мы делали все, чтобы избежать этого". Капитан лайнера рассказал о "таране" кораблика в Венеции

Напомним, столкновение произошло на канале Джудекка - главной магистрали, ведущей к площади Сан-Марко.

Издание Corriere della Sera сообщило, что у корабля MSC Opera компании MSC Cruises остановился двигатель, но он продолжил двигаться вперед по инерции.

По словам владельца лайнера, его судно собиралось пристыковаться к пассажирскому терминалу в Венеции, но у него возникла техническая неисправность. Два буксира, направляющие лайнер, не смогли предотвратить столкновение.

На заснятом видео видно, как круизный лайнер врезается в небольшой прогулочный кораблик.

Видео: В Венеции круизный лайнер столкнулся с прогулочным судном

По словам капитана, при первой же возможности были скинуты и два якоря, но это никак не помогло, так как двигатель лайнера был словно "заблокирован".

"Мы делали все возможное, чтобы избежать того, что произошло", - признался капитан.

Лайнер подал и предупреждающий сигнал маленькому туристическому кораблику, чтобы предотвратить аварию. На месте ЧП пострадали четверо.

Венеция - популярное направление как для туристов, так и для круизных лайнеров, особенно во время летнего туристического сезона. После аварии в городе возобновились призывы к запрету больших судов.