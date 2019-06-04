6 самых скрытных знаков Зодиака

Стрелец

Стрельцов принято считать весельчаками и балагурами, "своими в доску" людьми, которым можно доверять. Но если приглядеться, они не те, за кого себя выдают!

Это очень хитрые люди, которые везде ищут выгоду, а потому пытаются втереться в доверие к каждому, кто им сколь-нибудь интересен. В то же время от самого Стрельца никогда нельзя добиться правды.

Он умело уходит от прямых ответов и намеренно вводит собеседника в заблуждение, лишь бы не делиться с ним ценной информацией.

На самом деле, что творится в голове у Стрельца, не знают даже самые близкие люди. Представители данного знака обладают невероятным обаянием, благодаря чему неплохо вуалируют собственную скрытность.

В то же время эти люди без особых усилий могут столкнуть лбами друзей и рассорить дружный коллектив по одним им известной прихоти.

И что толкает Стрельцов на те или иные действия, не узнает никто.

Дева

Представителей данного знака отличает завидная скрытность. Особенно явно это проявляется в минуты радости или скорби, ведь в такие моменты лицо Девы обычно не выражает никаких эмоций, оставаясь безучастным. По этой причине многие считают Дев черствыми и бесчувственными, хотя на самом деле душу этого человека просто раздирают эмоции.

Вдали от всех подопечные Венеры дадут волю своим чувствам - будут прыгать по дому от радости или рыдать в подушку, но на людях ни один мускул не дрогнет на их лице.

И в этом отличительная особенность всех Дев. Что интересно, данному поведению не стоит искать объяснений. Это просто черта характера.

К слову, скрытность Дев просматривается и в процессе общения. Эти люди редко бывают искренними.

В диалоге с Девой всегда присутствует тайный смысл, позволяющий этому человеку скрыть собственные чувства или наоборот, разузнать то, что задумал собеседник.

Рыбы

Рыбы - один из наиболее скрытных и недоступных для понимания знаков Зодиака. И это при том, что подопечные Нептуна любят откровения и падки на задушевные разговоры.

Просто их внутренний мир кардинально отличается от мира других людей, а потому собеседники нередко считают Рыб личностями, живущими в собственных фантазиях.

Отчасти это действительно так, и представители данного знака этого даже не скрывают. Просто, если найдется человек, который поверит в Рыб и поддержит их начинания, оказав силовую, информационную и материальную поддержку, они могут превратить свои фантазии в реальность. Поэтому данная особенность, скорее, не скрытность, а банальное непонимание и неверие в возможности.

Но Рыбы могут быть и скрытными.

Представителей данного знака называют "целителями душ", а все потому, что окружающие видят в них людей, которым можно открыть душу и доверить свои самые сокровенные тайны.