Стиль королевского банкета в Букингемском дворце: аристократическая роскошь

Мелания Трамп выбрала по такому случаю длинное белое платье без рукавов из весенне-летней коллекции Dior 2019 года, которое дополнили соответствующие вечернему этикету перчатки.

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Дочь американского президента Иванка Трамп была одета в голубое платье с цветочным принтом от Дома моды Carolina Herrera.

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Сама Ее Величество королева Елизавета II прибыла на банкет в белом вечернем платье в пол с роскошной вышивкой.

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Герцогиня Корнуольская Камилла предстала в наряде, похожем на королевский - только это было не платье, а костюм с расшитой драпированной юбкой.

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Кейт Миддлтон блистала на банкете в белоснежном вечернем платье Alexander McQueen, которое подчеркнуло ее стройность. Голову герцогини Кембриджской украсила тиара с "узелками влюбленных" - одно из любимых украшений принцессы Дианы, которое изначально пренадлежало королеве Марии.

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Принцесса Анна тоже была одета в белое вечернее платье в пол.

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix