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Стиль королевского банкета в Букингемском дворце: аристократическая роскошь
Дресс-код: белый!

ФОТО: AFP/SCANPIX

Прибытие президента США Дональда Трампа с семьей с визитом в Лондон было отмечено торжественным банкетом в Букингемском дворце, организованном королевой Великобритании Елизаветой II. Давайте посмотрим, как первая пара Америки и члены королевская семьи были одеты на этом мероприятии, собравшем 170 избранных гостей.

Мелания Трамп выбрала по такому случаю длинное белое платье без рукавов из весенне-летней коллекции Dior 2019 года, которое дополнили соответствующие вечернему этикету перчатки.

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Дочь американского президента Иванка Трамп была одета в голубое платье с цветочным принтом от Дома моды Carolina Herrera. 

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Сама Ее Величество королева Елизавета II прибыла на банкет в белом вечернем платье в пол с роскошной вышивкой. 

ФОТО: Reuters/AP/AFP/Scanpix

Герцогиня Корнуольская Камилла предстала в наряде, похожем на королевский - только это было не платье, а костюм с расшитой драпированной юбкой.

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Кейт Миддлтон блистала на банкете в белоснежном вечернем платье Alexander McQueen, которое подчеркнуло ее стройность. Голову герцогини Кембриджской украсила тиара с "узелками влюбленных" - одно из любимых украшений принцессы Дианы, которое изначально пренадлежало королеве Марии.

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Принцесса Анна тоже была одета в белое вечернее платье в пол.

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

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