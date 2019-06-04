"Для проверки". В Рижской думе собирают подписи об отставке Турлайса

Чтобы убедиться, по-прежнему ли новый мэр Риги Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР) пользуется поддержкой большинства, Новая консервативная партия (НКП) согласилась подписаться под запросом о созыве заседания о выражении Турлайсу недоверия, рассказал агентству LETA руководитель фракции НКП в Рижской думе Янис Озолс.
Во вторник, 4 июня, на совещании Турлайс ознакомил со своим видением дальнейшей работы самоуправления, и "приятным" для оппозиции стало заявление о том, что все спорные вопросы будут обсуждаться с оппозицией.
"За десять лет это уникальное событие - с оппозицией будут пытаться что-то обсуждать", - сказал Озолс.
В то же время, по его словам, сначала Турлайс должен доказать, что по-прежнему имеет большинство голосов, поэтому будет предложение о выражении недоверия мэру. Оппозиция планирует голосовать за отставку Турлайса.
В начале недели сбор подписей за отставку Турлайса инициировала оппозиционная фракция "Для развития Латвии", в которую входят восемь депутатов.
Во фракции НКП девять депутатов, так что, возможно, под инициативой подпишутся уже 17 из нужных для созыва такого заседания 20 депутатов.