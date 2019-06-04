Турлайс разработал план организации работы в Рижской думе

Мэр Риги Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР) предлагает сначала обсуждать повестку дня думы в ответственных комитетах, затем в совете фракций. Об этом мэр заявил в интервью Латвийскому радио.
Турлайс заявил, что он разработал план организации работы в Рижской думе.
Предлагается создать совет фракций, в котором будут работать все руководители фракций и комитетов. После обсуждения в совете фракций спорные вопросы будут возвращаться на доработку.
По мнению Турлайса, это позволит оппозиции активнее участвовать в принятии решений.
Говоря о возможности досрочных выборов в думу, Турлайс заявил, что его голова "не работает в направлении, как долго я усижу в кресле" - мэра волнует организация работы думы.
Как сообщалось ранее, исключение четырех депутатов Рижской думы из партии "Согласие" привело к тому, что ни у коалиции, ни у оппозиции нет стабильного перевеса голосов для принятия решений.