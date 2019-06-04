Турлайс разработал план организации работы в Рижской думе

Турлайс заявил, что он разработал план организации работы в Рижской думе.

Предлагается создать совет фракций, в котором будут работать все руководители фракций и комитетов. После обсуждения в совете фракций спорные вопросы будут возвращаться на доработку.

По мнению Турлайса, это позволит оппозиции активнее участвовать в принятии решений.

Говоря о возможности досрочных выборов в думу, Турлайс заявил, что его голова "не работает в направлении, как долго я усижу в кресле" - мэра волнует организация работы думы.