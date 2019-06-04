Вт, 4.06.2019
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Оппозиция Рижской думы договорилась о заседании по поводу отставки Турлайса

Вилнис Кирсис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Все оппозиционные фракции Рижской думы подписались за созыв внеочередного заседания, на котором будет рассмотрен вопрос о выражении недоверия мэру Риги Дайниса Турлайсу, сообщает агентство LETA.

Видео: Пресс-конференция мэра Риги

Как указал депутат Вилнис Кирсис, в ближайшие дни будут собраны необходимые подписи и запрос будет подан руководству думы. Такое решение оппозиция приняла после прошедших переговоров с Турлайсом, на котором он представил свое видение дальнейшей работы.

Всего для созыва такого заседания необходимы подписи 20 депутатов. В свою очередь внеочередное заседание необходимо созвать в течение двух недель после получения заявления.

Турлайс был избран на пост мэра Риги 30 мая.

Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Оппозиция заявила, что не планирует сотрудничать с блоком "Согласие"/"Честь служить Риге". А исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов", заявив, что они готовы сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами.

Сейчас коалиция представлена в составе 28 депутатов, а оппозиция - в составе 27 депутатов.

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