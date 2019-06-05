Ср, 5.06.2019
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В Индонезии перевернулось грузовое судно: 17 человек пропали без вести

ФОТО: AFP/SCANPIX

Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, в результате чего, по меньшей мере, 17 человек пропали без вести, сообщает РИА "Новости".

Трагедия с 18 членами экипажа на борту произошла в субботу. Однако об инциденте стало известно только во вторник, когда командой индийского судна Nurbayaksar был спасен один из пострадавших. Он и сообщил о случившемся.

Согласно информации представителя спасательных служб, грузовое судно перевернулось из-за сильных волн и плохих погодных условий, а затем затонуло.

"После того как отказал двигатель, членам команды было тяжело выровнять судно, когда на него обрушилась большая волна", - цитирует сообщение в спасательной службе РИА "Новости".

Ведется поисково-спасательная операция.

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