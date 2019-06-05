Последний спасенный во время золитудской трагедии начал работать в Maxima

Кассир Мартиньш Пласис, который был последним выжившим, которого вынесли из-под завалов обрушившегося магазина Maxima в Золитуде, в интервью журналу Ieva рассказал, что сейчас работает в главном офисе Maxima в департаменте качества.
"Знаю, что людей даже призывали не закупаться в этом магазине, но у меня не было ощущения, что я не смогу здесь работать - меня пригласили на работу, я согласился. Мне кажется, что моя жизнь складывается хорошо", - рассказал он.
"С одной стороны, мне очень не повезло, так как произошло то, что произошло, с другой стороны - мне даже очень повезло, что я жив. Каждому иногда улыбается удача - мне улыбнулась тогда", - отметил он изданию.
Напомним, 21 ноября 2013 года в Золитуде произошла трагедия - в результате обрушения магазина Maxima погибли 54 человека, еще десятки получили тяжелые ранения.
Галерея: Мероприятие в память о золитудской трагедии