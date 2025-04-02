Ухудшилось состояние нескольких детей, заразившихся кишечной палочкой

Накануне, 1 апреля, состояние десяти детей оценивалось как тяжелое, двух - как крайне тяжелое.

Всего в настоящее время в BKUS проходят лечение 22 ребенка, заразившихся кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, что на два больше, чем днем ​​ранее. 18 детей помещены в инфекционное отделение, четыре - в отделение интенсивной терапии.

В лечебном учреждении подчеркивают, что все дети находятся под тщательным наблюдением.

С момента начала вспышки нескольких детей, у которых было диагностировано заражение инфекцией E. coli, выписали из детской больницы: их состояние позволило продолжить лечение амбулаторно.

Также в среду, 2 апреля, планируется выписать еще несколько детей, сообщили в больнице.

На сегодняшний день в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировано 53 случая заражения, в том числе у шести взрослых. Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском, Южнокурземском, Ропажском, Кекавском и Елгавском краях.