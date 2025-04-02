Ухудшилось состояние нескольких детей, заразившихся кишечной палочкой

Состояние 11 детей из числа госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) из-за заражения кишечной палочкой, оценивается как тяжелое, четырех - как крайне тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице.
Накануне, 1 апреля, состояние десяти детей оценивалось как тяжелое, двух - как крайне тяжелое.
Всего в настоящее время в BKUS проходят лечение 22 ребенка, заразившихся кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, что на два больше, чем днем ранее. 18 детей помещены в инфекционное отделение, четыре - в отделение интенсивной терапии.
В лечебном учреждении подчеркивают, что все дети находятся под тщательным наблюдением.
С момента начала вспышки нескольких детей, у которых было диагностировано заражение инфекцией E. coli, выписали из детской больницы: их состояние позволило продолжить лечение амбулаторно.
Также в среду, 2 апреля, планируется выписать еще несколько детей, сообщили в больнице.
На сегодняшний день в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировано 53 случая заражения, в том числе у шести взрослых. Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском, Южнокурземском, Ропажском, Кекавском и Елгавском краях.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) ранее сообщила, что, по результатам лабораторных анализов, в 55 образцах пищевых продуктов, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, где ранее были зарегистрированы случаи заражения кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, инфекция не обнаружена.
SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник заболевания. Центр также взаимодействует с затронутыми детскими садами и семейными врачами, наблюдающими детей с симптомами острой кишечной инфекции.
SPKC поясняет: кишечная палочка (Escherichia coli, E. coli) - естественная часть микрофлоры кишечника человека и животных и в большинстве случаев безвредна. Однако существуют опасные штаммы, которые вырабатывают токсины и могут вызывать серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC - E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин.
Они могут привести к тяжелой, иногда кровавой диарее и в отдельных случаях - к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основной источник этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выделяется с фекалиями и может попасть в организм человека с пищей - через непроваренное мясо говядины, сырое молоко, немытые или необработанные овощи и фрукты.
Возможна также прямая передача от человека к человеку.
SPKC настоятельно рекомендует:
- тщательно термически обрабатывать пищу,
- мыть под проточной водой овощи, фрукты и зелень, особенно если они не будут готовиться перед употреблением.
При появлении симптомов инфекции - судорог, болей в животе, кровавой диареи - необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции. В среднем регистрируется 4-5 случаев в месяц, сообщают в SPKC.
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