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Ухудшилось состояние нескольких детей, заразившихся кишечной палочкой

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Обновлено 2 апреля 2025, 18:20
Детская клиническая университетская больница (BKUS)
Детская клиническая университетская больница (BKUS) Фото: Ieva Leiniša/LETA

Состояние 11 детей из числа госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) из-за заражения кишечной палочкой, оценивается как тяжелое, четырех - как крайне тяжелое, сообщили агентству LETA в больнице.

Накануне, 1 апреля, состояние десяти детей оценивалось как тяжелое, двух - как крайне тяжелое.

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Всего в настоящее время в BKUS проходят лечение 22 ребенка, заразившихся кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, что на два больше, чем днем ​​ранее. 18 детей помещены в инфекционное отделение, четыре - в отделение интенсивной терапии.

В лечебном учреждении подчеркивают, что все дети находятся под тщательным наблюдением.

С момента начала вспышки нескольких детей, у которых было диагностировано заражение инфекцией E. coli, выписали из детской больницы: их состояние позволило продолжить лечение амбулаторно.

Также в среду, 2 апреля, планируется выписать еще несколько детей, сообщили в больнице.

На сегодняшний день в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировано 53 случая заражения, в том числе у шести взрослых. Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском, Южнокурземском, Ропажском, Кекавском и Елгавском краях.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) ранее сообщила, что, по результатам лабораторных анализов, в 55 образцах пищевых продуктов, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, где ранее были зарегистрированы случаи заражения кишечной палочкой E. coli, продуцирующей шигатоксин, инфекция не обнаружена.

SPKC в сотрудничестве с PVD продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник заболевания. Центр также взаимодействует с затронутыми детскими садами и семейными врачами, наблюдающими детей с симптомами острой кишечной инфекции.

SPKC поясняет: кишечная палочка (Escherichia coli, E. coli) - естественная часть микрофлоры кишечника человека и животных и в большинстве случаев безвредна. Однако существуют опасные штаммы, которые вырабатывают токсины и могут вызывать серьезные заболевания.

Такие штаммы называются STEC/VTEC - E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин.

Они могут привести к тяжелой, иногда кровавой диарее и в отдельных случаях - к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.

Основной источник этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выделяется с фекалиями и может попасть в организм человека с пищей - через непроваренное мясо говядины, сырое молоко, немытые или необработанные овощи и фрукты.

Возможна также прямая передача от человека к человеку.

SPKC настоятельно рекомендует:

  • тщательно термически обрабатывать пищу,
  • мыть под проточной водой овощи, фрукты и зелень, особенно если они не будут готовиться перед употреблением.

При появлении симптомов инфекции - судорог, болей в животе, кровавой диареи - необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции. В среднем регистрируется 4-5 случаев в месяц, сообщают в SPKC.

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