В числе самых красивых в мире женщин - брюнетка из Даугавпилса

Дарье предстоит нелегкая борьба, поскольку в конкурсе Miss & Mrs. Elite Beauty Queen в этом году примет участие рекордное число красавиц со всего света - 40!

“Во многих странах еще впереди национальные финалы, где определится победительница, которая отправится на главный финал в Латвию", - рассказывают организаторы конкурса.

ФОТО: пресс-фото

Дарья Орловская, по ее признанию, посвящает свое время семье, а также много читает и по мере возможностей занимается спортом. Кроме того, ее интересует все, что связано с психологией и философией.

Участие в конкурсе Дарья решила принять из любопытства: "Увидела рекламу и поняла, что конкуренция будет нешуточная. Это и стало определяющим фактором. Для меня это приятный вызов, новые эмоции, опыт и знакомства".

"Лучше попробовать, чем потом жалеть, что не использовала возможность. Неудачи должны не создавать дискомфорт, а стимулировать к деятельности",

- уверена даугавпилчанка.

Красавица-брюнетка благодарит Вселенную "за каждый день, каждую ситуацию - ведь все, что происходит, формирует из меня того человека, каким я являюсь здесь и сейчас!".

ФОТО: пресс-фото

Дарья добавляет, что ее миссия - сделать этот мир лучше, насколько это в ее силах!