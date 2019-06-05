Ср, 5.06.2019
Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. Эгил Левитс, президент Латвии

Зеленский: Украина должна продолжать движение в ЕС

1

Владимир Зеленский

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна продолжать движение в Евросоюз, так как это гарантия независимости и благосостояния украинцев, передает РИА "Новости". 

Зеленский 4-5 июня находится с визитом в Брюсселе.

Согласно словам Зеленского, Украина должна продолжать движение в ЕС.

"Украина должна продолжать свое движение в Европейский союз. Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства. Это гарантия благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - заявил глава Украины в среду в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском. 

Зеленский подчеркнул, что европейская интеграция для Украины – это, в первую очередь, предоставление системных внутренних изменений в стране и имплементация реформ, обязательств, которые предусмотрены соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Парламент Украины в феврале по предложению бывшего президента Украины Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ