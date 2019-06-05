Зеленский: Украина должна продолжать движение в ЕС

Зеленский 4-5 июня находится с визитом в Брюсселе.

Согласно словам Зеленского, Украина должна продолжать движение в ЕС.

"Украина должна продолжать свое движение в Европейский союз. Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства. Это гарантия благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - заявил глава Украины в среду в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском.

Зеленский подчеркнул, что европейская интеграция для Украины – это, в первую очередь, предоставление системных внутренних изменений в стране и имплементация реформ, обязательств, которые предусмотрены соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.