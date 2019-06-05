Ср, 5.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Вкусно и нежно: салат из авокадо и огурцов с фетой
Изысканный вкус

ФОТО: receptes.lv

Все ингредиенты этого салата прекрасно сочетаются, дополняя друга друга и обеспечивая изысканный вкус, приятную текстуру и нежность... Непременно попробуйте!

Ингредиенты: 2-3 авокадо, 1 длинный огурец, 1 красная луковица, 200 г сыра фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Разрежьте авокадо, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Огурец порежьте на кусочки такого же размера.

3. Очистите лук, разрежьте его пополам и нарежьте ломтиками.

4. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, немного масла и лимонный сок  по вкусу (кто-то любит покислее, а кто-то - помягче).

Приятного аппетита!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ