Вкусно и нежно: салат из авокадо и огурцов с фетой
Все ингредиенты этого салата прекрасно сочетаются, дополняя друга друга и обеспечивая изысканный вкус, приятную текстуру и нежность... Непременно попробуйте!
Ингредиенты: 2-3 авокадо, 1 длинный огурец, 1 красная луковица, 200 г сыра фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Разрежьте авокадо, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Огурец порежьте на кусочки такого же размера.
3. Очистите лук, разрежьте его пополам и нарежьте ломтиками.
4. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, немного масла и лимонный сок по вкусу (кто-то любит покислее, а кто-то - помягче).
Приятного аппетита!