Вкусно и нежно: салат из авокадо и огурцов с фетой

Ингредиенты: 2-3 авокадо, 1 длинный огурец, 1 красная луковица, 200 г сыра фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Разрежьте авокадо, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Огурец порежьте на кусочки такого же размера.

3. Очистите лук, разрежьте его пополам и нарежьте ломтиками.

4. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, немного масла и лимонный сок по вкусу (кто-то любит покислее, а кто-то - помягче).