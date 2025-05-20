"Латвия для меня - самый экологичный пауэрбанк". 10 вопросов Александру Гудкову

"Солнечная линия" - напряженный диалог двух людей, который раскрывает механизмы, мешающие мужчине и женщине по-настоящему видеть и слышать друг друга. Супруги в исполнении Натальи Еприкян и Александра Гудкова - известных артистов, ведущих, звезд проекта Comedy Woman - застревают в своем доме до самого утра, пытаясь преодолеть семейный кризис.

3 июня, 19:00, Дом Рижского Латышского общества (улица Меркеля, 13). Билеты в кассах Biļešu Serviss.

RUS TVNET попросил Александра Гудкова закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я могу говорить бесконечно о... том, как было прекрасно раньше. Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею, но ничего не могу поделать, слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего.

2. Латвия для меня... место природной силы. Самый экологичный пауэрбанк для меня! Так, казалось бы, просто песок, просто сосны, просто черника, просто болото, просто сырок, просто Цесис, а все оказалось намного сложнее, и просто так уже от него не избавиться.

3. Моя автобиография называлась бы... "Как стиралась эмаль!"